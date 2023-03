Erleichterter Schiele: "Vielleicht ein bisschen mehr als drei Punkte"

Eintracht Braunschweig sendet im Keller ein Lebenszeichen, beim 1:0-Sieg im Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96 sorgt Jannis Nikolaous Tor in der Nachspielzeit für ein emotionales Highlight.

Glaubte immer an einen Torerfolg: Braunschweigs Coach Michael Schiele war an der Seitenlinie sehr aktiv. IMAGO/regios24

"Dieser Tag ist ganz weit oben", ordnete Nikolaou seine Glücksgefühle ob seines siegbringenden Treffers - gleichzeitg sein erstes Saisontor - in der Nachspielzeit ein. Der Defensivspieler hatte Anthony Ujahs Kopfballvorlage im Stile eines Mittelstürmers im Gewühl im Fallen über die Linie bugsiert. "So etwas erträumt man sich immer so - das Derby zu entscheiden. Brutal, dafür spielt man Fußball", freute sich der 29-Jährige, der unter der Woche seinen Vertrag mit Gültigkeit nur für die 2. Liga bis 2025 verlängert hatte.

Die Chancen, dass die Löwen auch in der kommenden Saison zweitklassig spielen, sind durch den erst zweiten Dreier in der Rückserie zwar nicht sprunghaft gestiegen, schließlich ziert der BTSV immer noch den Relegationsplatz - nun jedoch mit 25 Zählern punktgleich mit Bielefeld und in Tuchfühlung zu Regensburg (26) und Magdeburg (28).

Schiele: "Riesengroße Moral"

"Es sind nur drei Punkte", meinte auch der erleichterte Coach Michael Schiele, um dann im folgenden Statement die ganze Emotionalität, die der Derby-Sieg mit sich bringt, auszudrücken: "Vielleicht sind es ein bisschen mehr als drei Punkte, für die Fans, für die Stadt", freute sich der Trainer, der immer die Rückendeckung des Vereins gespürt habe und die "riesengroße Moral" seiner Schützlinge ausdrücklich lobte.

Er war mal wieder dran. Michael Schiele über Torschütze Jannis Nikolaou

"Wir haben uns reingearbeitet und daran geglaubt, dass wir ein Tor machen können", konstatierte der 45-Jährige und hob neben "Unruheherd" Ujah ("Er hat die Bälle angesaugt") natürlich auch Nikolaou hervor, wenn auch nicht überschwänglich: "Er war mal wieder dran."