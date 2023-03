Braunschweig verlängert mit Nikolaou - Vertrag nicht für die 3. Liga gültig

Jannis Nikolaou hat seinen Vertrag bei Eintracht Braunschweig bis 2025 verlängert. Das neue Arbeitspapier gilt allerdings nicht für die 3. Liga.

Jannis Nikolaou will mit seiner Verlängerung ein Zeichen im Abstiegskampf setzen. IMAGO/Zink

Eintracht Braunschweig hat die Vertragsverlängerung von Jannis Nikolaou bekanntgegeben. Der 29-Jährige unterschreibt bis 2025. "Verein, Stadt und Umfeld sind mir in den vergangenen Jahren extrem ans Herz gewachsen, daher freue ich mich sehr über die Vertragsverlängerung bei der Eintracht", erklärt Braunschweigs Nummer 4 in einer Pressemitteilung.

Allerdings gilt der Vertrag nur für die 2. Bundesliga. Aktuell liegen die Braunschweiger auf Platz 17, haben einen Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz und zwei auf den direkten Klassenerhalt. "Mit meiner Unterschrift möchte ich auch ein klares Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt setzen. Ich glaube fest an unser Ziel, diesem gilt es in den kommenden Wochen alles unterzuordnen", betont Nikolaou.

Vertragsverlängerung aus Überzeugung vom Klassenerhalt

Der Sechser, der auch in der Innenverteidigung spielen kann, kam im Sommer 2020 für 300.000 Euro von Dynamo Dresden zum BTSV. Seitdem absolvierte er wettbewerbsübergreifend 91 Partien für die Eintracht, traf vier Mal und legte fünf weitere Treffer vor. In dieser Spielzeit verpasste der gebürtige Bonner in der Liga lediglich zwei Partien mit einer Mandelentzündung und ein Spiel gelbgesperrt.

"Jannis ist ein Führungsspieler mit kompletter Zweitliga-Qualität, der sehr wichtig für unser Mittelfeld ist. Dies hat er mit konstanten Leistungen oft genug auf dem Platz bewiesen", lobt Geschäftsführer Sport Peter Vollmann. "Er hat seinen Vertrag mit der absoluten Überzeugung verlängert, dass wir die Klasse halten werden. In unseren Gesprächen hat er dies immer wieder zum Ausdruck gebracht."

Die Mission Klassenerhalt wird am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zuhause mit dem Derby gegen Hannover 96 fortgesetzt. Nach einem Punkt aus den letzten fünf Spielen geht es für die Eintracht dabei nicht nur darum, den Nachbarn zu ärgern.