Erfurt übernimmt die Spitze - TeBe von Lok abgewatscht - El-Jindaoui trifft und verletzt sich

Am Samstag ging der 3. Spieltag der Regionalliga Nordost mit drei Partien weiter. Der FC Rot-Weiß Erfurt steht nach dem 4:1 in Meuselwitz zumindest eine Nacht ganz oben, während Schlusslicht Tennis Borussia Berlin bei Lok Leipzig ein 0:4 einstecken musste. In Berlin kam es zum Derby der kleinen Hertha gegen den FC Viktoria, mit dem besseren Ende für den Bundesliga-Unterbau. Nader El-Jindaoui trug sich zum ersten Mal in die Torschützenliste ein, musste aber verletzt raus.

Wir schreiben zwar erst den 3. Spieltag, aber die bisherige Saison von Aufsteiger Rot-Weiß Erfurt kann man getrost als Erfolgsgeschichte bezeichnen. Am Samstag beim ZFC Meuselwitz war auch die unfreiwillige Mithilfe des Gegners gegeben, Felix Müller fälschte in der 12. Minute einen Eckball ins eigene Tor ab. Erfurt blieb am Drücker, Mergel drückte in der 23. Minute nach schnellem Tempogegenstoß den Ball aus kurzer Distanz über die Linie.

Zwar fiel Meuselwitz wenig ein, dennoch konnte Bürger in Minute 48 zum Anschlusstreffer einschieben. Der ZFC drückte nun, die Gäste konterten. Nach einem weiteren Eckball köpfte Nkoa das 3:1 für die Thüringer Landeshauptstädter (74.). Ein direkter Freistoß von Mergel in der Nachspielzeit platzierte die Kirsche auf Erfurts sportliche Sahnetorte.

Ein bisschen wie sauer gewordene Milch muss Tennis Borussia Berlin der Auftritt beim 1. FC Lok Leipzig geschmeckt haben. Zwar stand bei den Veilchen mit Eke Uzoma ein frisch verpflichteter und gleichsam prominenter Neuzugang sofort in der Startaufstellung, die Lokomotive dampfte aber unbeeindruckt im Schnellzug-Tempo durch das Bruno-Plache-Stadion. Als TeBe kurz vor der Pause allmählich besser ins Spiel kam, schloss Pfeffer einen Sprint mit einem platzierten Flachschuss zum 1:0 ab (45.+1).

Den zweiten Spielabschnitt eröffnete Atilagan, der eine Kopfballverlängerung von Ziane mit gleichem Körperteil ins Netz drückte (51.). Nach gut einer halben Stunde sah Uzoma Gelb, viel bitterer für Berlin war, dass Heynke kurz darauf eine Ogbidi-Flanke zum 3:0 einköpfte (67.). Leipzig war nun gierig auf noch mehr Tore, immerhin durfte sich noch Sirch in der 88. Minute in die Torschützenliste eintragen, wieder ein Kopfballtreffer. Für TeBe geht der rabenschwarze Saisonstart weiter.

El-Jindaoui: Erstes Tor und Verletzungspech

Beim Berliner Stadtduell zwischen Hertha BSC II und dem FC Viktoria Berlin passierte in der 38. Minute das, was in den sozialen Medien ein paar Wellen schlagen dürfte. Instagram-Star Nader El-Jindaoui erzielte seinen ersten Treffer für die U 23 der Alten Dame. Erstmal war aber der Drittliga-Absteiger an der Reihe, Baca nickte in der 10.Minute einen Eckball ein. Vier Zeigerumdrehungen später spielte Außenverteidiger Ullrich einen schnellen Doppelpass mit Michelbrink und wuchtete die Kugel zum Ausgleich ins Tor. El-Jindaoui blieb kurz darauf nach einem Pressschlag liegen, nach kurzer Behandlungspause konnte er aber vorerst weitermachen. Er musste aber mit ansehen, wie in der 28. Minute Seiffert bei seinem Sololauf nicht zu stoppen war und die Gäste abermals in Front schoss.

Und dann war er gekommen, der angesprochene Moment: Covic suchte und fand El-Jindaoui mit einem Steilpass, der 25-Jährige ließ mehrere Gegenspieler alt aussehen und vollendete mit einem gekonnten Flachschuss ins lange Eck. Gedreht war die Partie in der 42. Minute, und wieder hatte der frischgebackene Torschütze seine Füße im Spiel. El-Jindaoui kam über den Flügel, passte auf den im Zentrum postierten Rölke, dessen Ablage schoss Michelbrink mit reichlich Schmackes ins Viktoria-Gehäuse. Zur Pause musste El-Jindaoui seinem Pressschlag aus der ersten Hälfte Tribut allerdings zollen und blieb in der Kabine. Seine Kollegen blieben aber gefährlich, so zum Beispiel beim Lattenknaller von Eitschberger in der 52. Minute. In der 75. Minute war auch für den Rechtsverteidiger Feierabend, nach einem Foulspiel sah er Gelb-Rot. Die Gäste drängten auf den Ausgleich, die dickste Chance hatte Mattmüller in der 81. Minute, doch Hertha-Keeper Kwasigroch rettete mit einem tollen Reflex den Sieg.

Torwart Bätge trifft zum Endstand

Am Freitag trafen sich der SV Babelsberg 03 und der VSG Altglienicke zum Spitzenspiel der Regionalliga Nordost - beide hatten bislang aus zwei Partien sechs Zähler gesammelt. Für Babelsberg sah es nach 95 gespielten Minuten gar nach neun Zählern aus drei Partien aus, dann aber kam Altglienicke-Keeper Bätge bei der letzten Aktion der Partie mit nach vorne und erzielte den verdienten 2:2-Ausgleich.

Die Gäste nämlich wurden im Verlauf der ersten Hälfte zunehmend zum dominierenden Team, gingen so auch verdient in Führung. Dabei profitierten sie aber von einem Eigentor von Ibraimo, der den Ball nach einer Hereingabe zum 0:1 über die Linie lenkte (26.). Weitere Gelegenheiten ließ Altglienicke liegen. Der zu diesem Zeitpunkt glückliche Ausgleich fiel so kurz nach der Pause. Steinborn marschierte los und traf von der Strafraumkante platziert zum 1:1 (47.), doch auch in Folge ließ die Heimelf die spielstarken Gäste nicht mehr in Durchgang eins zum Zug kommen. So konnte Gladrow mit einem Aufsetzer gar für das 2:1 sorgen (63.) - Keeper Bätge war nicht frei von Schuld bei diesem Gegentor. Altglienicke reagierte zwar wütend und drückte auf den Ausgleich, traf aber nur durch Oudenne die Latte; SVB-Keeper Klatte, gut aufgelegt, vereitelte weitere Möglichkeiten. Aber auch Babelsberg, deutlich verbessert nach der Pause, verpasste bei Kontern die Entscheidung. Dann aber kam die Nachspielzeit und Bätge, der doch noch den umjubelten 2:2-Endstand herstellte.

Durch das Remis im Topspiel konnte der Chemnitzer FC mit dem Duo nach Punkten aufschließen und sogar über Nacht die Tabellenführung übernehmen. Der CFC gewann knapp aber verdient mit 1:0 gegen Meister BFC Dynamo - Brügmann war Schütze des goldenen Treffers.

Beim Duell FSV Luckenwalde gegen BSG Chemie Leipzig gab es derweil eine Punkteteilung, obgleich es zur Pause noch nach einem Erfolg für die Heimelf aus Luckenwalde aussah. Eine 2:0-Führung stand da auf der Anzeigentafel notiert. Becker hatte sein Team aus rund 25 Metern mit 1:0 in Führung geschossen (15.), Plumpe setzte energisch noch das 2:0 oben drauf - eine verdiente Führung nach einer schwachen ersten Hälfte der Gäste. Doch die Leipziger bewiesen im zweiten Durchgang Willensstärke: Eshele stellte den 1:2-Anschluss für die Chemiker her (56.), die Partie wurde im Anschluss zunehmend intensiver, zahlreiche Karten waren die Folge. So sah Bury, der kurz zuvor für den 2:2-Ausgleich verantwortlich war (63.), rund 15 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit die Ampelkarte, bei Luckenwalde musste in der Nachspielzeit Flath mit glatt Rot runter. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung, beide sind weiter ohne Sieg in dieser Saison.

Berliner AK muss bislang auf Personal verzichten

Der Greifswalder FC holten gegen Chemnitz jüngst seinen ersten Punkt in der neuen Liga. "Wir sind froh darüber", sagte Teamchef Roland Kroos nach der Partie, "und wir werden noch ein paar Punkte mehr holen, wenn wir so weitermachen." Die nächste Chance dazu gibt es am Sonntag, wenn es zum FC Carl Zeiss Jena geht. Der allerdings erwartet den Aufsteiger mit dem Rückenwind eines 6:0-Erfolgs, eingefahren gegen Tennis Borussia Berlin.

Der SV Lichtenberg 47 hingegen muss sich nach der jüngst herben 0:5-Packung gegen Erfurt im Aufeinandertreffen mit Energie Cottbus sammeln. Bei der Wollitz-Elf fällt Keeper Alexander Sebald mit einer Knieverletzung bis auf Weiteres aus, sein Vertreter Elias Bethke machte seine Sache aber beim jüngsten 3:0-Erfolg im ersten Heimspiel gegen Luckenwalde gut.

Chancen auf die Tabellenführung hat zum Spieltags-Abschluss auch der Berliner AK 07, das dritte Team unter den 18 Mannschaften mit bislang optimaler Ausbeute. Im Heimspiel gegen das zuletzt doch arg enttäuschende Germania Halberstadt winkt die Tabellenführung. Allerdings gibt es bei den Berlinern eine Baustelle: So durften die Japaner Rintaro Yajima und Shinji Yamada sowie der Jamaikaner Michael Seaton noch nicht eingesetzt werden, liegt für das Trio doch bislang nur eine bis Ende Februar 2023 befristete Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis vor. Der Verband allerdings fordert eine Genehmigung bis zum Ende des Spieljahres. Ob die Baustelle bis Sonntag behoben sein wird, ist noch offen. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Thematik", sagt Benjamin Borth, Technischer Leiter beim BAK. Ausfallen wird gegen Halberstadt definitiv Julian Klar, der sich beim jüngsten Derby-Sieg gegen den BFC einen Kieferbruch zuzog.