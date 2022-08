Uzoma ist bei Tennis Borussia Berlin sofort mittendrin

Kurz vor dem Anpfiff der Regionalliga-Begegnung beim 1. FC Lok Leipzig hat Tennis Borussia Berlin einen namhaften Neuzugang verkündet: Eke Uzoma, schon in der Bundesliga und auf europäischem Parkett aktiv, wechselt zu den Veilchen.

Eke Uzoma wechselt zu Tennis Borussia Berlin und ist sofort mittendrin. Der 33-Jährige, der für den SC Freiburg viermal in der Bundesliga spielte und dazu auch unter anderem 69 Zweitliga-Spiele (Freiburg, 1860 München, SV Sandhausen und Arminia Bielefeld) sowie neun Partien in der Europa-League-Qualifikation (für Honved Budapest) in seiner Vita vorweisen kann, stand beim Regionalliga-Spiel der Berliner am Samstag bei Lok Leipzig sofort in der Startelf.

Die bislang letzte Station des in Lagos (Nigeria) geborenen Defensivspielers war der ungarische Zweitligist Tiszakecskei VSE, jetzt ist Uzoma zurück in der Hauptstadt, wo er 2016/17 bereits für den Berliner AK Regionalliga-Erfahrung gesammelt hatte.