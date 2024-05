"Erfüllt mich mit Stolz": Hradeckys Rekord-Spiel an alter Wirkungsstätte

Lukas Hradecky stand am Sonntag zum 292. Mal in der Bundesliga zwischen den Pfosten und löste damit Yann Sommer als ausländischer Keeper mit den meisten Einsätzen ab. Zur Feier des Tages gewann der Finne erstmals als Gast bei Ex-Klub Frankfurt (5:1).

Schon beim Anstoß im Frankfurter Waldstadion hatte Lukas Hradecky für einen neuen Bundesliga-Rekord gesorgt. Leverkusens Schlussmann löste Yann Sommer ab und ist nun mit 292 Einsätzen der ausländische Keeper, der am häufigsten in der Bundesliga zwischen den Pfosten gestanden hat. "Ich lese gerne vorher die Blättchen oder Spieltagszeitungen und heute stand es da", gab der Finne gegenüber DAZN zu, dass er von seinem Rekord bereits gewusst habe.

Ausgerechnet bei der Eintracht aus Frankfurt, dem Verein, zu dem Hradecky im Sommer 2015 gewechselt und für den er 101-mal im deutschen Oberhaus aufgelaufen war, knackte er nun diese Marke. Seit 2018 spiel er für Leverkusen, für das er bereits 191 weitere Bundesliga-Partien bestritten hat. "Es erfüllt mich mit Stolz und es ehrt mich, dass ich in so einem schönen Land und so einer schönen Liga spielen darf", schwärmte Hradecky von "zwei fantastischen Vereinen", für die er auflaufen durfte - und weiterhin darf.

Hradecky gewinnt erstmals als Gast in Frankfurt

Um die Sache rund zu machen, gewann der Finne auch noch das erste Mal bei seinem alten Arbeitgeber. Die vorangegangenen fünf Auswärtsspiele der Leverkusener bei der SGE waren allesamt verloren gegangen, diesmal setzte sich die Werkself deutlich mit 5:1 durch. "Endlich ist der Fluch hier gebrochen", sagte Hradecky und ergänzte: "Es hat sich hier immer schön angefühlt, mit der Heimmannschaft zu gewinnen und diesmal haben wir es mit der Auswärtsmannschaft geschafft."

18, 19, 20 Leute zeigen immer wieder gute Leistungen. Auch im Training ist das Niveau unfassbar. Lukas Hradecky

Besonders den Auftritt aus der Vorsaison hatte die Werkself dabei noch im Hinterkopf. Damals war Xabi Alonso in seinem dritten Spiel als Bayer-Coach mit 1:5 in Frankfurt untergegangen. "Der Trainer war immer noch ein bisschen voller Wut, weil wir hier letztes Jahr katastrophal gespielt haben", verriet Hradecky. "Dass es in diese Höhe geht, ist am Ende vielleicht etwas zu viel, aber wir haben zwischen den zwei Rom-Spielen eine außerordentliche und effektive Leistung gezeigt."

Daran tat auch die große Rotation wieder einmal keinen Abbruch. Achtmal hatte Xabi Alonso, der das Spiel aufgrund einer Sperre von der Tribüne aus verfolgen musste, getauscht. "Das ist ein Teil, wenn nicht das größte, des Geheimnisses, warum es so gut läuft", unterstrich der Torwart. "18, 19, 20 Leute zeigen immer wieder gute Leistungen. Auch beim Training ist das Niveau unfassbar."

Unfassbar ist auch die Leverkusener Serie von mittlerweile 48 ungeschlagenen Pflichtspielen in Serie. "Der Lauf geht weiter, hoffentlich hält er noch fünf Spiele. Es ist einfach ein Genuss, momentan für Bayer zu spielen", freute sich Hradecky. Ganz nebenbei stellten die Leverkusener auch noch einen neuen Vereinsrekord auf: 82 Tore in einer Bundesliga-Saison sind so viele, wie nie zuvor. Bislang lag der Rekord bei 80 Treffern in der Saison 2021/22.

Schon am Donnerstag (21 Uhr) steht für Bayer 04 das Rückspiel gegen die AS Rom vor heimischem Publikum an. Am darauffolgenden Sonntag (19.30 Uhr) geht es dorthin, wo Bayer am 34. Spieltag der Vorsaison die bislang letzte Niederlage einstecken musste. Im Bochumer Ruhrstadion setzte es ein 0:3.