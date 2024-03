"Entwicklung lange nicht am Ende": BVB bindet Top-Talent Wätjen

Borussia Dortmund hat den erst 18-jährigen Kjell Wätjen am Mittwoch mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet. Sportdirektor Sebastian Kehl hält große Stücke auf den Junioren-Nationalspieler.

Er überzeugte in der Jugend des BVB: Kjell Wätjen erhielt am Mittwoch einen Profivertrag. imago images

Es hatte sich abgezeichnet, seit Mittwoch ist es offiziell: Kjell Wätjen bleibt Borussia Dortmund erhalten, der 18-Jährige setzte seine Unterschrift unter einen Profivertrag bis 30. Juni 2028.

"Kjell hat sich in den vergangenen Jahren toll entwickelt und sich diesen Schritt absolut verdient", wird Sportdirektor Sebastian Kehl vom BVB zitiert: "In unserer U 19 hat er sowohl in der Bundesliga als auch in der UEFA Youth League durch starke Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und sich kontinuierlich an den Profikader herangearbeitet. Seine Entwicklung sehen wir noch lange nicht am Ende."

Bei Wätjen können die Westfalen getrost von einem Eigengewächs sprechen. Bei einem Osterferienkurs vor zehn Jahren machte der Mittelfeld-Antreiber auf sich aufmerksam, nahm die Herausforderung im Dortmunder NLZ an und spielte sich sogar in den Fokus der deutschen Junioren-Nationalmannschaften.

Im Juni 2023 krönte sich Wätjen mit der deutschen U-17-Nationalmannschaft zum Europameister, beim Turnier in Ungarn kam der Dortmunder viermal zum Zug und erzielte zum Abschluss der Gruppenphase gegen Schottland den Treffer zum 3:0-Endstand. Seit dem Wintertrainingslager 2024 in Marbella gehört Wätjen regelmäßig zur Trainingsgruppe von BVB-Cheftrainer Edin Terzic.

Kehl: "Trauen ihm zu, sich bei unseren Profis zu etablieren"

"Uns freut es sehr, dass es uns als Verein gelungen ist, Kjell durch die sehr gute Arbeit in unserem NLZ von klein auf bis zu diesem Punkt entwickelt zu haben", sagt Kehl: "Nun folgen die ersten Schritte im Herren-Fußball, und wir trauen Kjell auf jeden Fall zu, sich mit seinen Qualitäten und seiner Persönlichkeit bei unseren Profis zu etablieren."

Bis dato stand Wätjen dreimal im Profi-Kader der Borussia, kam allerdings weder in der Bundesliga gegen Heidenheim (0:0) noch in den CL-Duellen mit Eindhoven (1:1, 2:0) zum Einsatz. "Obwohl ich noch sehr jung bin, darf ich bereits viele Jahre für meinen Herzensverein spielen - und ich habe richtig Bock, dies auch in den nächsten Jahren bei den Großen zu dürfen", gesteht Wätjen.