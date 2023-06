Elfmeterkrimi gegen Frankreich: Deutschland ist U-17-Europameister

Gegen Frankreich krönte die deutsche U 17 eine starke EM mit dem Titel. Im Elfmeterschießen setzte sich die DFB-Auswahl dramatisch durch und feierte den ersten Titel seit 2009.

Wer nach dem atemberaubenden 5:3 gegen Polen im Halbfinale ein weiteres Spektakel der deutschen Auswahl erwartet hatte, sah sich im schwül-warmen Budapest im ersten Durchgang enttäuscht. Mit Rückkehrer Dal, der im Viertelfinal-Krimi gegen die Schweiz vom Platz geflogen war, sorgte ein DFB-Akteur zwar schon nach gut 20 Sekunden für den ersten Aufreger, erzielte aber um ein Haar ein Eigentor (1.).

Deutsche Ansätze werden nicht belohnt

Den frühen Schreckmoment abgeschüttelt, wirkte die Elf von Christian Wück dann spritziger als das Team von Jean-Luc Vannuchi. Der Trainer der Equipe Tricolore hatte nach dem 3:1-Halbfinalsieg gegen Spanien auf Wechsel verzichtet, sah aber einen insgesamt eher uninspirierten Auftritt seiner eingespielten Startformation.

Auch Deutschland fehlte in letzter Konsequenz jedoch immer wieder die Präzision. So gab es zwar vielversprechende Ansätze durch Brunner (26., 41.) und Moerstedt (33., 39.), die allerdings nicht in ernsthaften Torchancen mündeten. Entsprechend ging es torlos in die Pause.

Frankreich verpasst Führung mehrfach

Nach dieser gelang Les Bleus erneut der etwas gefährlichere Start. Diesmal gehörte die erste Chance Bouchenna, der sich glücklich durchwühlte und das lange Eck nur knapp verpasste (51.). Noch brenzliger wurde es, als Lambourde wenig später frei vor Schmitt auftauchte und in letzter Sekunde durch eine überragende Grätsche von Jeltsch geblockt wurde (60.).

Frankreich war nun das bessere und dominante Team, wurde immer wieder gefährlich. Joker Issoufou scheiterte nach herausragendem Dribbling Bouabrés jedoch an Schmitt (70.), ehe Gomis zwei Zeigerumdrehungen später knapp verzog (72.).

Dramatische Entscheidung nach Dardais Lattenkracher

Den DFB-Junioren gelang indes nicht mehr viel nach vorne. Lange Zeit fehlte es komplett an Abschlüssen, ehe der kurz zuvor eingewechselte Dardai zur Tat schritt. Sein sehenswerter Freistoß klatschte hinter dem chancenlosen Argney allerdings nur an die Latte (80.). Da Darvich einen letzten Anlauf nicht krönen konnte (90.+4), ging es, wie in der U 17 üblich, direkt ins Elfmeterschießen.

In diesem missriet gleich der erste deutsche Versuch durch Darvich, während sich die französischen Schützen zunächst als sehr sicher erwiesen. So hatte Sylla den Sieg auf dem Fuß, doch scheiterte an Schmitt, der Deutschland im Spiel hielt. Durch Brunner ausgeglichen, ging es im Sudden Death weiter, in dem direkt der erste Versuch zur Entscheidung führte: Bouabré setzte seinen Elfmeter an den Pfosten, ehe Ouedraogo keine Nerven zeigte und zum ersten Titelgewinn seit 2009 verwandelte.