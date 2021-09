Entwarnung bei Willems: "Ich fühle mich bereit"

Nach dem ersten Spiel für seinen neuen Klub bei Fürths Sieg im Test gegen Regensburg hatte das Kniegelenk des Niederländers reagiert, nun fiebert Jetro Willems seinem Comeback nach eineinhalb Jahren entgegen.

Gleich drei Tage Verschnaufpause hatte Fürths Trainer Stefan Leitl seinen Spielern gegönnt nach dem hochverdienten 2:1-Erfolg im Testspiel bei Zweitliga-Spitzenreiter Jahn Regensburg. Einziger Wermutstropfen: Das Knie von Neuzugang Willems hatte nach der Belastung reagiert und war leicht angeschwollen.

Doch die Sorgen der Fürther sind mittlerweile wieder verflogen, der Niederländer kann nach dem freien Wochenende das volle Trainingspensum absolvieren. "Es ist alles okay mit meinem Knie. Wie jeder sehen konnte, habe ich 45 Minuten gespielt, das war der Plan", erklärt Willems, "nach eineinhalb Jahren ohne Wettkampf und nur Training war es schön, wieder auf dem Platz zu stehen und diesen Moment zu genießen."

Ich bin bereit, es liegt am Trainer, ob er mich aufstellt. Jetro Willems

Der 27-Jährige hatte sich als Leihgabe von Eintracht Frankfurt bei Newcastle United einen Kreuzbandriss zugezogen und war danach auch bei der Eintracht nicht mehr zum Zug gekommen. "Ich war ja auch schon das letzte halbe Jahr in Frankfurt im Kader, und jeder weiß: Wenn du nicht fit genug bist, dann sitzt du auch nicht auf der Bank", so Willems, der aber nicht mehr nachkarten möchte, "dafür gab es viele Gründe, aber darüber möchte ich nicht mehr sprechen."

Viel lieber blickt Willems nach vorne, und da steht am Samstag im Heimspiel gegen Wolfsburg womöglich das erste Pflichtspiel für ihn an seit dem verhängnisvollen 18. Januar 2020, als sich der Abwehrspieler im Spiel gegen den FC Chelsea das Kreuzband riss. "Ich bin bereit, es liegt am Trainer, ob er mich aufstellt. Das weiß ich nicht", sagt Willems, der auf sein Comeback brennt, "aber ich fühle mich bereit."