Entwarnung bei Jatta

Der Auftritt beim Relegationshinspiel in Berlin war beispielhaft für seine gesamte Saison: Bakery Jatta setzte den Herthanern mit seinen unwiderstehlichen Tiefenläufen zu wie kein anderer Hamburger, vergab aber auch fahrig und unkonzentriert die eine oder andere Großchance schon in der Entstehung. Unverzichtbar ist der 23-jährige Gambier für den HSV mit seiner Physis dennoch. Und das Aufatmen über seinen Zustand daher groß.

Nach 73 Minuten hatte der Flügelstürmer im Olympiastadion das Signal gegeben: Nichts geht mehr. Mit einer Bandage am hinteren Oberschenkel humpelte er nach kurzer Behandlung vom Feld, der erste Verdacht einer möglicherweise schwerwiegenderen Muskelverletzung aber bestätigte sich nicht: Jatta ist fit für das Rückspiel am Montagabend. Und ein Hoffnungsträger.

Immer wieder wies er während des 1:0-Erfolges nach, dass er eine Bedrohung für den Bundesligisten ist, weder Maximilian Mittelstädt noch Marvin Plattenhardt konnten ihn bei seinen Durchbrüchen halten. Das alte Manko aber wurde ebenfalls sichtbar: Jattas Auftritte sind Gratwanderungen, weil er die Anhänger und Kollegen innerhalb weniger Momente zur Verzückung und Verzweiflung bringen kann. Sein großes Plus: Selbst in Partien, in denen er offensiv wenig zu Ende bringt, ist er mit seiner Bereitschaft im Rückwärtsgang unverzichtbar.

Jatta also ist startklar für den Montag, wenn der entscheidende Schritt beim Anlauf Richtung Bundesliga getan werden soll. "Noch", bremst Keeper Daniel Heuer Fernandes, "ist erst Halbzeit." Das Rezept des 29-Jährigen für den Aufstieg: "Wir wollen die zweite Halbzeit zu Hause genauso weiterspielen."