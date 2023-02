Engels mit Veiga? Leistung geht vor Alter!

Kaum schien Augsburgs Trainer Enrico Maaßen aus dem Vollen schöpfen zu können, verletzte sich mit Elvis Rexhbecaj beim 1:0 gegen Hoffenheim der nächste Stammspieler. Der Kader bietet ihm allerdings genügend Alternativen.

In 20 von 21 Saisonspielen stand Elvis Rexhbecaj bislang in Augsburgs Startelf, nur einmal verbüßte der im vergangenen Sommer aus Wolfsburg gekommene Mittelfeldspieler eine Gelbsperre. Ein Transfer, der sich gelohnt hat, so zuverlässig wie unspektakulär verrichtet der 25-Jährige normalerweise seine Arbeit. Auf ein Tor wartet er noch, der kicker-Notenschnitt ist mit 3,83 solide. Nun muss Maaßen allerdings für drei bis vier Wochen ohne Rexhbecaj planen. Beim 1:0 gegen Hoffenheim zog sich der Augsburger einen Muskelfaserriss in der Wade zu, wie weitere Untersuchungen zu Wochenbeginn ergaben.

Als Rexhbecaj gegen Hoffenheim nach 75 Minuten verletzt vom Platz musste, übernahm Renato Veiga dessen Position auf der Doppelsechs. Bis dahin hatte der Winterneuzugang von Sporting Lissabon links hinten gespielt, eigentlich ist er aber ein Sechser. Maaßen schätzt die für einen 19-Jährigen außergewöhnliche Persönlichkeit, sah es aber als Vorteil, einen so unerfahrenen Profi zunächst außen und nicht im Zentrum an die Bundesliga zu gewöhnen. Und nun? Könnte er trotzdem auf Veiga in der Mitte setzen - neben Arne Engels, der seine Sache zu gut macht, um ihn wieder rauszunehmen. Zwar würden dann zwei 19-Jährige das Zentrum bilden, aber wie sagte schon Otto Rehhagel? "Es gibt nur gute und schlechte Spieler, keine jungen und alten." Diese Variante böte den Vorteil, den Stau links hinten aufzulösen. Iago drängt nach seinem Comeback zurück in die Startelf, auch Mads Pedersen löste den Job als Linksverteidiger zuletzt zur Zufriedenheit Maaßens, der Däne fehlte zuletzt aber angeschlagen. Einer der beiden würde das Mandat erhalten.

Chance für Baumgartlinger?

In der Mitte verfügt Maaßen neben Veiga über weitere Optionen für das Spiel bei Hertha BSC. Zum Beispiel Julian Baumgartlinger, der aber bislang kaum über Kurzeinsätze hinauskam. Niklas Dorsch dürfte nach seiner langen Verletzungspause und einer Krankheit noch kein Kandidat für die Startelf sein, Maaßen ist kein Freund davon, Spielpraxis in Pflichtspielen sammeln zu lassen. Dafür wäre Arne Maier gegen seinen Ex-Klub eine Möglichkeit. Maier spielte zuletzt auf der rechten Außenbahn, ist aber eigentlich ein Zentrumsspieler.