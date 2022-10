Drei Treffer in der Nachspielzeit: Milan zieht Empoli den Zahn

Milan hat sich nach der Länderspielpause mit einem Arbeitssieg bei widrigen Bedingungen in Empoli zurückgemeldet. 3:1 hieß es für die Rossoneri am Ende an diesem 8. Spieltag - ganz späte Tore inklusive.

Macht sich ein imagimäres Getränk auf: Ante Rebic. IMAGO/Independent Photo Agency