Dybala trifft traumhaft: Roma siegt in San Siro

Inter Mailand hat das richtungweisende Spiel gegen AS Rom zu Hause 1:2 verloren und läuft nun mehr denn je Gefahr, den Anschluss an die Spitzenplätze zu verlieren. Der Rückstand auf Tabellenführer Napoli beträgt nun schon satte acht Punkte.

Sowohl für Inter als auch die Roma waren die vergangenen Wochen eher durchwachsen verlaufen. Vor dem direkten Duell war beiden Teams im Grunde klar, dass man sich mit Blick auf die Meisterschaft keine Ausrutscher erlauben durfte.

Die Herangehensweise auf dem Platz fiel dann unterschiedlich aus. Die Römer setzen auf geballte Defensive und schnelle Konter, während Inter deutlich energischer agierte und mehr Angriffselan versprühte. Das Problem: Die Nerazzurri fanden die Lücken nicht, tauchten mit Ausnahme von Dzekos wegen Abseits nicht gegebenen Treffer (12.) lange Zeit nicht gefährlich vor Roma-Keeper Rui Patricio auf.

Erst nach einer halben Stunde war es so weit: Dimarco lief von links quer nach innen, profitierte dabei von einem Stellungsfehler von Celik und wurde schließlich von Barella perfekt bedient. Aus 13 Metern schlug es dann flach im Eck ein.

Die Führung war durchaus verdient, doch danach kam es zum Bruch im Spiel der Elf von Simone Inzaghi. Auf einmal zeigte die Roma nämlich mehr Präsenz, wagte sich mehr und mehr aus der eigenen Wagenburg und bejubelte noch vor der Halbzeit den Ausgleich - und der war äußerst sehenswert: Nach Dumfries' Ballverlust flanke Spinazzola präzise auf die rechte Seite zu Dybala, der per Volley toll das 1:1 erzielte (39.).

Dybala muss raus - Inter wird stärker und ist im Pech

Danach spielte fast nur noch die Roma, die klar Oberwasser bekam und diese Überlegenheit auch nach Wiederanpfiff zur Schau stellte, musste allerdings alsbald auf Dybala verzichten. Der Argentinier lief unrund und musste bereits nach 58 Minuten angeschlagen für Abraham ausgewechselt werden.

Ohne Dybala kippte das Spiel ein wenig in Richtung Inter, das wieder Übergewicht bekam. Das hatte weniger mit Dybala zu tun, sondern mehr mit Matic und Zaniolo, die enorme Wege gegangen waren und allmählich mit leeren Akkus zu kämpfen hatten.

Die Giallorossi hielten jedoch das Unentschieden, auch weil Calhanoglus Freistoß ans Kreuzeck knallte (63.) und Asllani haarscharf am Tor vorbeischoss (67.).

Inter drückt, Roma trifft

Die Mailänder waren am Drücker, doch das Tor fiel erneut auf der anderen Seite: Schiedsrichter Davide Massa entschied in einer kniffligen Szene für Foul von Dzeko an Mancini und gewährte den Gästen so einen Freistoß, der Konsequenzen hatte.

Smalling lief bei diesem in Position, schüttelte Skriniar ab, schraubte sich hoch und köpfte wuchtig gegen die Laufrichtung von Handanovic ins lange Eck zum 2:1 ein (75.).

Simone Inzaghi reagierte umgehend, brachte unter anderem mit Correa, Mkhitaryan und Gosens frische offensive Kräfte. Die Gastgeber probierten es anschließend auch, nur gab es kein Durchkommen mehr, sodass die Roma den Dreier in einer von Diskussionen und Emotionen geprägten Schlussphase letztlich mit nach Hause nahm.