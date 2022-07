Embolo steht kurz vor dem Abflug nach Monaco

Breel Embolo (25) steht kurz vor einem Wechsel zur AS Monaco. Für Donnerstag ist der Medizincheck angesetzt. Der Schweizer Nationalspieler spült ordentlich Geld in die Kasse von Borussia Mönchengladbach.

Die Anzeichen hatten sich in den vergangenen Tagen verdichtet, nun steht ein Wechsel von Breel Embolo (Vertrag bis 2023) ins Fürstentum kurz bevor. kicker-Informationen decken sich mit Informationen von "Sky", wonach sich Embolo vor dem Abflug zu den Monegassen befindet. Der Medizincheck steht noch aus und ist für den Donnerstag angesetzt; fix ist der Wechsel damit noch nicht. Geht auch bei den zeitnah anberaumten Untersuchungen alles glatt über die Bühne, wird der Transfer abgeschlossen. Die Ablöse soll mehr als zwölf Millionen Euro betragen. Wahrscheinlich kann über Bonuszahlungen sogar noch mehr Geld in die Gladbacher Kasse wandern.

Am Mittwochvormittag nahm Embolo ganz normal am Training im Borussia-Park teil. Im Laufe des Tages erzielten die Klubs offenbar Einigung hinsichtlich der Ablösemodalitäten. Im Testspiel gegen Viktoria Köln, das um 18.30 Uhr angepfiffen wird, wird er Schweizer Nationalspieler schon nicht mehr zum Einsatz kommen.

Embolo war im Sommer 2019 von Schalke, das 2016 satte 22,5 Millionen Euro nach Basel überwiesen hatte, zur Borussia gewechselt. Seitdem machte der 56-malige Schweizer Nationalspieler (neun Tore) 106 Pflichtspiele für die Fohlen (25 Treffer). In der vergangenen Saison erzielte er in 29 Bundesliga-Partien neun Tore - mehr schoss Embolo nie in einer einzigen Bundesliga-Spielzeit.

Bei Monaco wird sich Embolo unter anderem mit Kapitän Wissam Ben Yedder, Kevin Volland und Sommerneuzugang Takumi Minamino einen Konkurrenzkampf liefern müssen. Die direkte Champions-League-Qualifikation verpasste Monaco am letzten Spieltag der vergangenen Saison denkbar knapp.