EM in akuter Gefahr: Gnabry erleidet Muskelbündelriss

Serge Gnabry muss die EM wohl abschreiben. Der Flügelstürmer des FC Bayern hat sich einen Muskelbündelriss zugezogen.

Bitterer Moment in Madrid: Serge Gnabry verletzte sich am Oberschenkel. picture alliance/dpa

Seine Saison war immer wieder von Verletzungen durchzogen - und mit einer solchen endet sie auch: Wie der FC Bayern am Freitagmittag mitteilte, hat sich Serge Gnabry im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals bei Real Madrid am Mittwochabend einen Muskelbündelriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen. Das habe eine Untersuchung durch die klubeigene medizinische Abteilung ergeben.

Weil bereits in fünf Wochen die EM startet, dürfte damit auch Gnabrys Aus für das Heim-Turnier besiegelt sein. Bereits am kommenden Donnerstag wird Bundestrainer Julian Nagelsmann sein vorläufiges EM-Aufgebot bekanntgeben.

Gnabry, für den Trainer Thomas Tuchel in den Duellen mit Real noch ein Tor prophezeit hatte, hatte sich im Bernabeu in der 27. Spielminute behandeln lassen müssen und wurde wenig später durch Alphonso Davies ersetzt, der danach nicht nur als Torschütze des zwischenzeitlichen 1:0 überzeugte. Weil die Königlichen noch 2:1 gewannen, war es für Gnabry endgültig ein Abend zum Vergessen.

Nur 20 Pflichtspiele in dieser Saison

Zu seinem erst 20. Pflichtspiel-Einsatz in dieser Saison wird nun kein weiterer mehr hinzukommen. In der Bundesliga mischte er nur zehnmal mit, fünfmal davon als Einwechselspieler (drei Tore, zwei Vorlagen, kicker-Notenschnitt 3,36). Der 28 Jahre alte Flügelstürmer musste unter anderem wegen eines Unterarmbruchs und mehrerer Muskelverletzungen immer wieder pausieren. Erst im Viertelfinal-Hinspiel bei Arsenal (2:2), in dem er sein zweites Saisontor in der Champions League erzielte, hatte er sich ebenfalls am linken Oberschenkel einen Muskelfaserriss zugezogen.

Bei der anstehenden EM hatte Gnabry auf sein drittes großes Turnier mit der DFB-Auswahl gehofft, für die er bislang 45-mal auflief und satte 22-mal traf. Bei der EM 2021 und der WM 2022 stand er jeweils im Kader, nachdem er die WM 2018 noch verpasst hatte - wegen eines Muskelbündelrisses.