Schluss in Elversberg! Die SVE ringt den Hamburger SV mit 2:1 nieder und feiert somit den ersten Heimsieg in der 2. Liga. Rochelt und Schnellbacher trafen für den starken Aufsteiger, Joker Heyer brachte die lange Zeit enttäuschenden Rothosen nochmal heran. Dank Keeper Kristof fährt Elversberg am Ende den nicht unverdienten Dreier ein.

Abpfiff

90' +6 Dompé nochmal mit einem Abschluss, diesen setzt der Linksaußen aus 20 Metern aber weit vorbei.

90' +5 Unfassbare Parade von Kristof! Pherai ist links im Strafraum durch und legt quer zu Glatzel, der aus fünf Metern am SVE-Schlussmann scheitert. Den Nachschuss lenkt Kristof an den Pfosten, den erneuten Versuch von Königsdörffer schnappt sich der Keeper ebenfalls.

90' +3 Gelbe Karte (Elversberg)

Jacobsen



90' +3 Der HSV drückt, Elversberg wirft sich in jeden Zweikampf.

90' Nun wackelt der Elversberger Sieg wieder. Sechs Minuten werden nachgespielt.

89' 2:1 Tor für HSV

Heyer (

Rechtsschuss, Rechtsschuss, van der Brempt Jetzt ist Kristof geschlagen: Heyer wird vor dem Strafraum nicht angegriffen und zirkelt den Ball mit rechts aus 18 Metern ins linke Eck.

86' Königsdörffer hat den Anschlusstreffer auf dem Fuß, sein Schuss mit links aus zehn Metern geht aber genau auf Kristof, der sicher pariert.

85' Glatzel zieht aus 18 Metern ab, Kristof pariert nach vorne.

85' Rochelt ist durch, wird vor dem Strafraum aber von van der Brempt umgestoßen. Fairer Zweikampf.

84' Die SVE zieht sich nun weit zurück, die letzten Minuten laufen.

82' Neubauer darf nahezu ungestört in den Strafraum marschieren. Faghirs Schuss wird dann aber geblockt.

81' Pherai flankt links von der Grundlinie in die Arme von Kristof.

79' Kristof lenkt eine tückische Flanke von Pherai über die Latte.

77' Gelbe Karte (HSV)

Meffert



76' Faghir lässt links im Strafraum van der Brempt aussteigen, scheitert mit seinem Flachschuss aus spitzem Winkel aber am rechten Pfosten. Den Nachschuss von Sahin blockt Meffert auf der Linie. Das hätte das 3:0 sein müssen!

75' Glatzel legt am Strafraum ab für Pherai, der direkt abzieht. Links vorbei.

74' Heuer Fernandes steht weit vor seinem Tor, Sahin sieht das und zieht etwa von der Mittellinie ab. Knapp drüber.

71' Dompé schießt den Freistoß über die Mauer, Kristof pariert mit beiden Fäusten.

71' Gelbe Karte (Elversberg)

Vandermersch

Vandermersch kann Dompé links neben dem Strafraum nur per Foul stoppen. Gelb.

69' Rochelt holt links im Strafraum eine Ecke gegen Meffert heraus. Diese landet bei Jäkel, der in die Arme von Heuer Fernandes köpft.

69' Eine Freistoßflanke von Dompé landet in den Armen von Kristof.

65' Die SVE drückt auf das 3:0, Stocks Schuss von der Strafraumgrenze wird aber geblockt.

65' Spielerwechsel (Elversberg)

Feil kommt für Wanner Wanner geht leicht angeschlagen vom Feld, Feil kommt.

63' Im Gegenzug ist plötzlich Schnellbacher auf rechts durch. Der Torschütze zum 2:0 zieht aber nicht ab, sondern spielt quer zu Wanner. Der Pass ist unsauber, Wanner kommt nicht zum Abschluss.

62' Pherai marschiert durch das gesamte Mittelfeld, spielt am Strafraum aber unsauber links raus zu Glatzel. Chance vorbei.

60' 2:0 Tor für Elversberg

Schnellbacher (

Rechtsschuss, Rechtsschuss, Rochelt Elversberg erhöht - und das ist nicht unverdient! Sahin bedient Rochelt links im Strafraum, dessen halbhohe Hereingabe drückt Schnellbacher im Fünfer über die Linie. Die Hamburger Abwehr ist zu jedem Zeitpunkt zu weit weg.

58' Mal ein Hamburger Abschluss: Glatzel taucht rechts im Strafraum nach einer Flanke von Pherai auf, schießt aus leicht spitzem Winkel aber drüber.

58' Neubauer zieht mit links aus 25 Metern ab, Heuer Fernandes packt sicher zu.

56' Eine Leistungssteigerung wird beim HSV weiterhin vermisst. Die SVE hat seit Wiederanpfiff deutlich mehr Spielanteile als im ersten Durchgang.

55' Entscheidung nach VAR-Prüfung

Die Entscheidung wird zurückgenommen. Zurecht. Vandermersch begeht sogar ein Offensivfoul.

55' VAR-Prüfung

Der Pfiff wird nochmal überprüft.

54' Foulelfmeter für Elversberg

Elfmeter für Elversberg! Vandermersch kommt nach einem Zweikampf mit Schonlau zu Fall, der Pfiff ist aber zweifelhaft.

53' Der HSV hat weiterhin Probleme. Eine Flanke von Dompé landet im Toraus.

50' Spielerwechsel (HSV)

Heyer kommt für Muheim Heyer kommt für den verletzten Muheim.

50' Muheim liegt am Boden und muss am rechten Sprunggelenk behandelt werden. Das sieht nicht gut aus.

48' Nächster Abschluss für die SVE, Stocks Versuch aus 17 Metern geht knapp links vorbei.

47' Rochelt enteilt der Hamburger Abwehr erneut und zieht links im Strafraum mit links ab. Heuer Fernandes pariert den strammen Schuss zur Ecke.

46' Spielerwechsel (HSV)

Pherai kommt für Benes Beide Trainer wechseln einmal.

46' Weiter geht's.

Anpfiff 2. Hälfte

45' Pause in Elversberg, die SVE führt gegen den Hamburger SV mit 1:0. Hadzikadunic hat Rochelt mit seinem Fehler eingeladen, in der Folge drückte der HSV auf den Ausgleich. Treffer von Glatzel und Dompé zählten nicht, kurz vor der Pause hätte der Aufsteiger beinahe erhöht.

Halbzeitpfiff

45' +4 Die Ecke landet bei Jäkel, dessen Kopfball erneut zur Ecke abgewehrt wird. Der folgende Standard wird nicht gefährlich.

45' +3 Rochelt verpasst das 2:0! Schnellbacher enteilt auf rechts und spielt den Torschützen flach im Strafraum frei. Heuer Fernandes pariert Rochelts Abschluss aus kurzer Distanz zur Ecke.

45' +3 Wieder probiert es Jacobsen aus der Distanz, diesmal mit links aus 25 Metern. Der Schuss geht knapp rechts vorbei.

45' +2 Viel los im Elversberger Strafraum, zum Abschluss kommt der HSV aber nicht.

45' +1 Fünf Minuten werden nachgespielt.

44' Wieder trifft Rochelt, das Tor zählt aber nicht, weil Schnellbacher in der Entstehung im Abseits stand.

42' Vandermersch schickt Wanner rechts in den Strafraum, Schonlau läuft den Youngster ab.

40' Kristof klärt Benes' Freistoßflanke mit beiden Fäusten vor Glatzel.

39' Gelbe Karte (Elversberg)

Sickinger

Sickinger grätscht van der Brempt rechts neben dem Strafraum ab. Gelb und Freistoß für den HSV.

36' Reis zieht links an der Strafraumkante ab, der Schuss wird zur Ecke geblockt. Diese bringt keine Gefahr.

34' Gelbe Karte (HSV)

Hadzikadunic

Hadzikadunic sieht nachträglich Gelb.

33' Wanner taucht rechts im Strafraum auf, sein flacher Pass in die Mitte landet aber bei Heuer Fernandes.

33' Wanner kommt 25 Meter vor dem Tor zu Fall, ein Foul ist aber nicht zu erkennen. Das Spiel läuft weiter.

29' Reis spielt einen starken Pass in die Tiefe zu Benes, der den Ball am Strafraum aber nicht annehmen kann.

28' Hamburg sucht die Lücken, Elversberg bietet aber kaum Räume an.

25' Der HSV bleibt druckvoll, Elversberg kann sich aktuell kaum befreien.

21' Die Hausherren dürften nun aber gewarnt sein. Solche Ballverluste darf sich der Aufsteiger nicht erlauben.

21' Entscheidung nach VAR-Prüfung

Der Treffer zählt nicht. Reis hat Sickinger wohl erst am Schienbein getroffen.

20' VAR-Prüfung

Referee Schwengers schaut sich den Zweikampf zwischen Reis und Sickinger nochmal an. Möglicherweise war es ein Foul.

18' 1:1 Tor HSV annulliert

Der HSV gleicht aus! Reis nimmt Sickinger den Ball vor dem Elversberger Strafraum ab. Benes hat den Kopf oben und nimmt links im Strafraum Dompé mit. Der Franzose schiebt flach mit rechts ins rechte Eck.

17' Jatta wird rechts in den Strafraum geschickt, Kristof kommt aber aus seinem Tor und nimmt den Ball auf.

16' Die Ecke wird erst im Nachgang gefährlich: Sahin flankt von der rechten Seite an den zweiten Pfosten, wo Jacobsen völlig freisteht, den Ball aber nicht trifft. Glück für den HSV!

15' Wanner nimmt auf rechts Vandermersch mit, seine Flanke fälscht Muheim zur Ecke ab.

13' Wieder Dompé, diesmal flankt er nach schönem Dribbling von links an den zweiten Pfosten, wo Jatta knapp verpasst.

12' Dompé findet mit einer Ecke von rechts den Kopf von Schonlau, Kristof packt aber sicher zu.

11' Jatta hat auf rechts viel Platz und flankt mit links an den Fünfer, wo Jäkel zunächst klärt.

9' 1:0 Tor für Elversberg

Rochelt (

Rechtsschuss) Rechtsschuss) Elversberg geht nach einem kapitalen Hamburger Fehler in Führung! Hadzikadunic lässt sich vor dem eigenen Strafraum zu viel Zeit und verliert die Kugel dann an Rochelt, der nur noch ins leere Tor einschieben muss.

8' Sickinger zieht aus knapp 30 Metern einfach mal ab, schießt aber weit rechts vorbei.

8' Die Ecke wird kurz ausgeführt und fliegt dem HSV beinahe um die Ohren, weil Sahin den Ball gewinnt. Elversberg kontert, kommt aber nicht zum Abschluss.

7' Reis legt vor dem Strafraum auf für van der Brempt, dessen Schuss wird zur Ecke abgefälscht.

6' Dompé nimmt auf links Tempo auf, bleibt aber zweimal hängen.

5' Entscheidung nach VAR-Prüfung

Es war knapp, aber tatsächlich Abseits.

4' VAR-Prüfung

Das wird nochmal überprüft.

3' Auf der anderen Seite wird Glatzel in die Tiefe geschickt. Der Angreifer marschiert rechts in den Strafraum und schließt flach ins linke Eck ab. Die Fahne geht aber hoch.

3' Rochelt bringt die Ecke von links in den Strafraum, keine Gefahr.

2' Uneinigkeit beim HSV nach dem folgenden Freistoß. Jäkels Kopfball klärt Schonlau zur Ecke, obwohl Heuer Fernandes den Ball aufnehmen wollte.

2' Wanner legt den Ball stark an Muheim vorbei und wird dann vom Hamburger gezogen. Freistoß.

1' Der HSV stößt den ersten Durchgang an.

Anpfiff

12:57 Uhr Die Teams laufen ein, angeführt von Referee Patrick Schwengers.

12:20 Uhr Zum ersten Mal überhaupt treffen diese beiden Klubs heute aufeinander. "Wir werden den Elversbergern nicht den Gefallen tun, sie in irgendeiner Form zu unterschätzen. Wir brauchen Energie, keine Euphorie", warnt Walter sein Team.

12:02 Uhr Tim Walter schickt exakt dieselbe Startelf aufs Feld wie beim 2:0 über Hansa Rostock. Bei der SVE gibt es derweil zwei Änderungen nach dem Sieg in Osnabrück: Für Feil und Stock beginnen erstmals Vandermersch und Wanner.