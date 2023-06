"Elementarer Bestandteil": Theuerkauf verlängert in Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim hat den erfahrenen Norman Theuerkauf für eine weitere Spielzeit an den Verein gebunden. Der 36-Jährige geht in die zweite Bundesliga-Saison seiner Karriere.

Nach dem Bundesliga-Aufstieg arbeitet der 1. FC Heidenheim am Kader für die neue Saison. Eine feste Säule der vergangenen Jahre wird definitiv dabei sein. Routinier Norman Theuerkauf hat seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.

Das machte der Bundesliga-Aufsteiger am Freitag offiziell, nachdem der Vorstandsvorsitzender der Heidenheimer, Holger Sanwald, die Nachricht bereits am Montag im Rahmen der Meisterfeier verkündete.

"Theuer", wie der Abräumer in Heidenheim genannt wird, geht damit in seine neunte Saison in Heidenheim. Bereits 2015 schloss er sich dem Verein an und ist damit neben Torwart Kevin Müller der dienstälteste Spieler im Kader. Robert Strauß, Bereichsleiter Sport, sieht in dem Routinier "einen elementaren Bestandteil beim FCH und einen ganz wichtigen Faktor für unser Team".

Theuerkauf-Verlängerung "enorm wichtig"

Theuerkauf spielte nach 34-Ligaeinsätzen im Vorjahr in dieser Spielzeit nur noch eine kleinere Rolle (21 Ligaspiele, viermal Startelf). "Auch wenn "Theuer" in diesem Jahr nicht mehr zum Stammpersonal zählte, war stets auf ihn Verlass, wenn er auf dem Platz gebraucht wurde. Es ist uns enorm wichtig, mit solch einem erfahrenen Führungsspieler in die kommende Saison zu gehen", freute sich Strauß.

Erfahrung ist das Stichwort: Neben seinen 236 Einsätzen für den FCH (vier Tore, 13 Vorlagen) kennt Theuerkauf, der bei Carl-Zeiss Jena und Werder Bremen ausgebildet wurde, auch bereits das Gefühl, in der Bundesliga auf dem Platz zu stehen. In seiner Zeit bei Eintracht Braunschweig absolvierte er 29 Einsätze im Oberhaus (zwei Vorlagen).

Der defensive Mittelfeldspieler selbst betonte, wie wohl er sich in Heidenheim fühle. "Deshalb freue ich mich umso mehr, auch in der kommenden Saison das FCH-Trikot tragen zu dürfen und mit meiner Erfahrung der Mannschaft in der Bundesliga weiterhelfen zu können."