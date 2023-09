El Ghazi und das Rezept für die Wende bei Mainz 05

Der Mann vermittelt den Eindruck, als habe er einen Plan. Anwar El Ghazi überzeugt an neuer Wirkungsstätte in der ersten Medienrunde mit klaren Worten.

Will sich in Mainz durchsetzen: Anwar El Ghazi. IMAGO/Sven Simon

"Ich mag Herausforderungen", sagt der 28-jährige El Ghazi mit Nachdruck. Die sportliche Lage von Mainz 05 habe ihn nicht von seinem Vorhaben abbringen können, zu den Rheinhessen zu wechseln. Zumal er in Gesprächen mit Phillipp Mwene, mit dem er bei PSV Eindhoven zusammenspielte, sowie von seinen niederländischen Landsleuten Jean-Paul Boetius und Jeremiah St. Juste, die früher des 05-Triktot trugen, nur Gutes vernommen hatte.

"Ich habe in großen Klubs gespielt, wo der Druck höher ist als in Mainz", betont El Ghazi, der auch schon für Aston Villa, den FC Everton, Lille OSC und Ajax Amsterdam die Schuhe schnürte. Parallelen, was die sportliche Situation betrifft, sieht er vor allem zur Saison 2019/20 bei Aston Villa. Mit dem Premier-League-Rückkehrer hing er lange Zeit tief im Tabellenkeller und schaffte erst kurz vor Saisonende den Sprung über den Strich. "Wir haben nie den Glauben verloren, immer zusammengehalten und viel miteinander gesprochen. Das sind die Kernpunkte für den Erfolg", erzählt El Ghazi.

Erst seit Freitag trainiert er mit dem Mainzer Team, nachdem er beim FSV einen Zweijahresvertrag unterschrieben hatte - und er glaubt, am Bruchweg eine ähnliche Stimmung auszumachen wie einst bei Villa. Selbst gegen den Tabellenzweiten Bayer 04 Leverkusen, der am Samstag in der Mewa-Arena gastiert (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), hält er einen Erfolg für durchaus möglich. "Vielleicht liegen uns solche Kann-Spiele besser als diese Muss-Spiele", mutmaßte auch Sportdirektor Martin Schmidt bereits direkt nach der 1:2-Niederlage fest.

Mainz hatte überzeugende Argumente

Inwieweit El Ghazi dazu beitragen kann, ist noch ungewiss. Der Rechtsaußen war zwar bis Ende August bei PSV voll im Training und hielt sich danach bei seinem Ausbildungsverein Ajax Amsterdam fit. Er weiß aber, dass er noch "etwas Zeit benötigt, bis ich wieder die volle Match-Fitness habe". Anpassungsprobleme befürchtet er aber nicht: "Ich bin daran gewöhnt, in verschiedenen Mannschaften und Ländern zu spielen."

Die Bundesliga fehlte noch in seiner Europa-Sammlung nach der Eredivisie, der Premier League, dem Championship und der Ligue 1, was El Ghazi zusätzlich reizte. An Angeboten habe es nicht gemangelt, finanziell ziemlich lukrative Offerten seien ebenfalls dabei gewesen, die Kombination aus sportlichem Reiz, einem guten Standort für die Kleinfamilie und der Nähe zu Holland habe aber nur Mainz geboten. Das Kurzdebüt beim 1:2 in Augsburg soll laut El Ghazi nur der Anfang gewesen sein: "Ich bin hierhergekommen, um in der Startelf zu spielen und nicht für die letzten zehn Minuten oder um Urlaub zu machen."