Eintracht Frankfurt atmet auf: Hellmann bleibt

Kurz vor dem DFB-Pokal-Halbfinale hat Eintracht Frankfurt eine wichtige Personalie geklärt: Vorstandssprecher Axel Hellmann bleibt über den Sommer hinaus - nach "offenen und guten Gesprächen".

Weiterhin ist offen, wie groß der Umbruch bei Eintracht Frankfurt im Sommer ausfallen wird. Im Kader wird sich etwas tun, womöglich auf der Trainerbank - aber nicht auf dem Posten des Vorstandssprechers. Am Dienstagmorgen informierte die SGE darüber, dass Axel Hellmann auch über das Saisonende hinaus im Amt bleiben wird.

Die Zukunft des 51-Jährigen war zuletzt trotz eines Vertrags bis Mitte 2027 ungewiss gewesen. Einerseits waren Spannungen zwischen Hellmann und Aufsichtsratschef Philip Holzer nach außen gedrungen, andererseits stand die Möglichkeit im Raum, dass es Hellmann fest zur DFL ziehen könnte. Dort ist er noch bis zum 30. Juni interimsweise als Geschäftsführer aktiv.

"Für mich ist ausschlaggebend, dass wir weiterhin viel bewegen können bei Eintracht Frankfurt", wird Hellmann in der Mitteilung der Eintracht zitiert. "Aufgrund meiner Position als Sprecher des Vorstands war es notwendig und wichtig in den letzten Wochen sicherzustellen, dass die Entwicklung des Klubs weiterhin auf allen Ebenen kraftvoll vorangetrieben werden kann. In den Gesprächen mit den wesentlichen Entscheidungsträgern der Eintracht habe ich hierzu meine Vorstellungen konkretisiert und es wurde deutlich, dass damit alle gemeinsam die Voraussetzungen für unsere Wettbewerbsfähigkeit und eine erfolgreiche Zukunft schaffen wollen."

"Es ist nachvollziehbar, dass er in den vergangenen Wochen über seine Zukunft nachgedacht hat"

Holzer, der Hellmann zwischenzeitlich sogar seinen Rücktritt angeboten hatte, sieht in Hellmanns Verbleib "ein wichtiges Zeichen für den gesamten Klub, hinsichtlich der neuen Saison aber auch im Endspurt der laufenden Runde. Es ist nachvollziehbar, dass er in den vergangenen Wochen über seine Zukunft nachgedacht hat. In den offenen und guten Gesprächen, die wir in den letzten Wochen geführt haben, haben wir festgestellt, dass unterschiedliche Auffassungen ausgeräumt werden konnten und es eine gute Basis für eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit gibt".

Damit herrscht bei der Eintracht zumindest in dieser Personalie einen Tag vor dem DFB-Pokal-Halbfinale beim VfB Stuttgart (Mittwoch, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) Ruhe. Am Dienstagmittag um 12.30 Uhr wird Hellmann eine außerordentliche Pressekonferenz geben.