Eintracht-Coach Toppmöller: "Omar ist immer heiß, hat immer Bock"

Omar Marmoush trifft am Samstag auf seinen Ex-Klub VfL Wolfsburg und Trainer Niko Kovac, der versuchte, den Angreifer mit Zuckerbrot und Peitsche zu Höchstleistungen anzutreiben. SGE-Coach Dino Toppmöller lobte den Einsatzwillen des Neuzugangs.

Die Saison 2022/23 bog schon auf die Zielgerade ein, als der VfL Wolfsburg den VfL Bochum mit 5:1 aus dem eigenen Stadion fegte - ein fröhliches Schützenfest. Omar Marmoush erlebte an jenem 22. April 2023 jedoch einen rabenschwarzen Tag. Zur Pause eingewechselt, musste er in der 64. Minute schon wieder vom Feld - aus Leistungsgründen.

"Ich war mit der Defensivleistung nicht zufrieden", erklärte Kovac seine konsequente Entscheidung. "Dass ein Spieler nach 15 Minuten wieder runterkommt, ist nicht alltäglich, eine Rarität, das war auch das erste Mal, dass ich es in dieser Form gemacht habe." Aber: "Ich muss handeln, wenn ich, wenn wir das sehen. Es geht darum, dass wir erfolgreich sind.“

Kovacs Messi-Warnung an Marmoush

Einige Wochen zuvor gab der frühere Eintracht-Trainer (2016-2018) zu bedenken: "Wenn er denkt, er muss wie Messi spielen, dann wird's problematisch." Trotz dieser Kritik hatte Kovac gehofft, dass Marmoush in Wolfsburg seinen auslaufenden Vertrag verlängern würde: „Mein Gefühl sieht so aus, dass er wahrscheinlich weggeht. Ich würde mir wünschen, dass ich mich mal täusche. Gerade in dem Fall. Weil er es richtig gut macht."

Am Potenzial des ägyptischen Nationalspielers bestand kein Zweifel. "Er lernt dazu, er ist noch jung. Wenn er versteht, dass er mit seiner Geschwindigkeit und seinem Schuss die Tiefe attackieren muss, dann kann er ein richtig guter Spieler werden", urteilte Kovac. In der vergangenen Saison setzte er ihn in 33 Bundesligaspielen ein, 15-mal in der Startelf. Mal agierte Marmoush als Flügelstürmer, mal als im Sturmzentrum. Am Ende standen fünf Tore und ein Assist in seiner Bilanz, sein kicker-Notenschnitt lag bei 3,95 - ein vergleichsweise schwacher Wert.

Toppmöller lobt Marmoushs Einstellung

In Frankfurt wird dem 24-Jährigen bislang kein mangelnder Einsatz vorgeworfen. Im Gegenteil. "Omar ist immer heiß, trainiert immer gut, hat immer Bock", sagte Trainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz am Donnerstag. "Das ist ein super Junge, der den Fußball lebt, mit Leib und Seele. Er gibt in jedem Training Gas, ist extrem fleißig, hört zu, will lernen und macht nach dem Training noch Schüsse."

Gerade das erste Aufeinandertreffen mit einem früheren Verein sei etwas Besonderes, glaubt der Coach. "Vielleicht gibt ihm das noch ein bisschen mehr Energie on top - hoffentlich dann auch mit einem positiven Erlebnis für ihn und für uns", sagt Toppmöller. Bei der Eintracht kommt Marmoush in fünf Bundesliga-Einsätzen auf ein Tor und einen Assist (kicker-Notenschnitt 3,75). Auch im DFB-Pokal und in der Conference League erzielte er jeweils einen Treffer. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 35,77 km/h ist er aktuell der fünfschnellste Spieler der Bundesliga.

Startelf-Garantie für Götze

Marmoush dürfte mangels Alternativen wieder mal als Sturmspitze beginnen, obwohl er mit seiner Veranlagung kein klassischer Mittelstürmer ist. Flankiert wird er voraussichtlich von Fares Chaibi und Mario Götze. Letzterer kam gegen Freiburg als Joker, erhält vom Trainer nun aber eine Startelf-Garantie: "Wenn alles normal läuft, steht Mario am Samstag in der Startelf. Da verrate ich nicht zu viel."

Gut möglich, dass Eric Junior Dina Ebimbe deshalb raus auf einen der beiden Flügel rückt. "Junior ist sehr polyvalent. Laut eigener Aussage fühlt er sich auf den Seiten sehr wohl", berichtet Toppmöller.

Unklare Ausfallzeit bei Rode, Alario vor Rückkehr?

Verzichten muss er auf Sebastian Rode, der sich vergangene Woche gegen Aberdeen eine Sehnenverletzung in der Wade zugezogen hatte. Die genaue Ausfallzeit des Kapitäns steht noch nicht fest. In der nächsten Woche gibt es ein Kontroll-MRT, erst danach ist absehbar, wann der Mittelfeldspieler wieder mit dem Team trainieren kann.

Stürmer Lucas Alario könnte indes erstmals nach seiner Knie-OP im Sommer im Kader stehen. Die Entscheidung trifft Toppmöller am Freitag. Sollte es jetzt noch nicht so weit sein, dürfte der Argentinier eine Woche später im Heimspiel gegen den FC Heidenheim zurückkehren. Für die Conference League - am 5. Oktober spielt die SGE bei PAOK Saloniki - ist Alario nicht gemeldet.