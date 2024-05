Einst sogar bei Barcelona gehandelt: Bogarde verlässt TSG ablösefrei

Heimlich, still und leise verlässt Melayro Bogarde die TSG 1899 Hoffenheim, die einst große Hoffnungen in ihn gesetzt hatte. Den Niederländer zieht es ablösefrei nach Österreich.

Es war Januar 2021, als Melayro Bogarde bei der TSG Hoffenheim wegen Personalproblemen mit nur 18 Jahren immer mehr in den Fokus rückte. Weil der Vertrag des Niederländers im darauffolgenden Sommer ausgelaufen wäre, wurde die Liste an Interessenten länger. Sogar Branchengrößen wie die AC Mailand oder der FC Barcelona wurden dabei gehandelt. Zwei Topklubs, für die einst auch Onkel Winston spielte.

Am 30. Juni 2021 gab dann der Bundesligist die Vertragsverlängerung bis Sommer 2024 bekannt. Alexander Rosen sah "vielversprechende Eindrücke", Bogarde sprach von "sehr viel Wertschätzung" und davon, dass er "sportlich top gefördert" wurde. Am 22. Mai 2024 stehen lediglich elf Bundesliga-Einsätze in seiner Vita, zwischenzeitlich war Bogarde nach Groningen und Zwolle verliehen.

In der vergangenen Saison kam Bogarde in der Regionalliga Südwest auf 25 Einsätze (drei Tore) bei Hoffenheims Zweitvertretung. Die einst in ihn gesteckten Erwartungen konnte der Verteidiger nicht erfüllen. Und so geht der 21-jährige Rotterdamer nun einen anderen Weg.

Vertrag in Linz bis 2028

Am Mittwoch wurde bekannt, dass Bogarde nach seinem auslaufenden Vertrag nach Österreich wechseln wird. Dort stattete ihn der Linzer ASK mit einem Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2028 aus.

"Mit Melayro konnten wir einen sehr spannenden Spieler für uns gewinnen", wird Radovan Vujanovic, Geschäftsführer Sport, zitiert: "Er ist ein flexibel einsetzbarer, junger Defensivspieler, der mit seinen Stärken perfekt in unser Profil passt. Wir sehen in ihm hohes Entwicklungspotenzial, weshalb wir uns bewusst für einen langfristigen Vertrag entschieden haben. Wir sind überzeugt, dass er eine absolute Bereicherung für unser Spiel werden kann."

Der Verein hat sich enorm um mich bemüht und mir von Beginn an ein richtig gutes Gefühl gegeben. Melayro Bogarde

Bogarde ist voller Vorfreude auf die neue Herausforderung. "Der Verein hat sich enorm um mich bemüht und mir von Beginn an ein richtig gutes Gefühl gegeben", sagt der Abwehrspieler: "Die vorhandene Infrastruktur mit der Raiffeisen Arena hat mir ebenfalls sehr imponiert und ich bin überzeugt, hier ideale Bedingungen vorzufinden, um mich weiterzuentwickeln."

Der LASK landete in Österreichs Meistergruppe hinter Champion Sturm Graz und Vorjahresmeister RB Salzburg auf Rang drei. Zum Saisonabschluss gab es ein niederschmetterndes 1:7 in Salzburg.