"Eines von vielen Paradebeispielen": Fürth bindet Dietz

Die SpVgg Greuther Fürth hat den Vertrag von Innenverteidiger Maximilian Dietz vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. Der 22-Jährige wechselte im Sommer 2022 zur U 23 und gehört mittlerweile zu den Stammspielern in der 2. Bundesliga.

Hat sich in der Innenverteidigung der SpVgg Greuther Fürth festgespielt: Maximilian Dietz. DeFodi Images via Getty Images

Maximilian Dietz hat den Übergang in den Profibereich bei der SpVgg Greuther Fürth gemeistert. Nachdem er im Sommer 2022 ursprünglich zu Fürth II wechselte, wo er in der Regionalliga Bayern 25 Einsätze verbuchte, kam er bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison zu seinen ersten vier Zweitliga-Einsätzen inklusive Startelf-Debüt. In dieser Spielzeit ist der Innenverteidiger eine feste Stütze im Profikader von Alexander Zorniger.

Nach 23 Spieltagen stehen 22 Einsätze (20-mal Startelf) auf dem Konto des 22-Jährigen, der sich nicht nur einen Stammplatz in der 2. Bundesliga erkämpft hat, sondern durch seine Leistungen auch zu vier Einsätzen für die US-amerikanische U-23-Nationalmannschaft kam. Einzig auf sein erstes Tor im Profibereich wartet Dietz noch.

Den Lohn gibt es dennoch: Am Mittwoch verkündete die Spielvereinigung, dass der bis 2025 laufende Vertrag des 1,89-Meter-Mannes vorzeitig bis 2027 verlängert wurde. "Maxi ist eines von vielen Paradebeispielen, die wir gerade haben. Junge Spieler wollen und müssen einfach spielen. Diese Chance können sie sich bei uns erarbeiten und genau das hat Maxi gemacht", betonte Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi in einer Pressemitteilung und sprach von einer "wirklich großartigen" Entwicklung.

Auch Coach Zorniger bezeichnete den Sprung, den Dietz in Fürth gemacht hat, als "beeindruckend" und hob seine Lernwilligkeit hervor. "Obwohl er noch sehr jung ist, übernimmt er schon Verantwortung und versucht immer, seine Kollegen mitzureißen. Maxi hilft uns mit seiner flexiblen Spielweise enorm und ich bin mir sicher, dass wir ihn gemeinsam zu einem noch kompletteren Verteidiger machen."

Dietz wusste, "dass die Wege in Fürth kurz sind"

Die Entscheidung von Dietz, auch seine nächsten Schritte in Fürth zu gehen, sei ihm nicht schwergefallen. "Es hat sich ausgezahlt, dass ich den bewussten Schritt zur U 23 hierher gegangen bin, weil ich wusste, dass die Wege in Fürth kurz sind", erklärte er mit Blick auf die hohe Durchlässigkeit zwischen dem Fürther NLZ und den Profis. Zu weiteren erfolgreichen Beispielen aus den vergangenen Jahren zählen unter anderem Jamie Leweling (mittlerweile VfB Stuttgart) und Maximilian Bauer (mittlerweile FC Augsburg).