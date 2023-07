"Eines der spannendsten Abwehr-Talente": Leipzig verpflichtet Bitshiabu von PSG

RB Leipzig ist auf dem Transfermarkt erneut in der Ligue 1 fündig geworden. El Chadaille Bitshiabu (18) kommt von Paris St. Germain - und wird die meisten Spieler in der Bundesliga überragen.

Am Montag berichtete der kicker bereits von der bevorstehenden Unterschrift, jetzt ist die Verpflichtung offiziell: El Chadaille Bitshiabu läuft künftig für RB Leipzig auf. Das teilten die Vereine am Dienstagvormittag mit, das talent erhält bei RB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Für den Innenverteidiger zahlen die Sachsen eine Sockelablöse von 15 Millionen Euro, durch Boni kann die Summe noch weiter ansteigen.

"El Chadaille ist eines der spannendsten Abwehr-Talente in Europa, und wir sind stolz darauf, dass er ab sofort für RB Leipzig spielen wird. Er ist erst in diesem Mai 18 Jahre alt geworden, hat aber bereits 19 Profi-Einsätze für PSG und damit auf Top-Niveau absolviert, was für seine Qualität spricht", freut sich Geschäftsführer Max Eberl über den eingetüteten Deal.

RB hofft damit, das Erfolgsrezept mit jungen Spielern aus der Ligue 1 fortführen zu können: Das klappte bereits bei Ibrahima Konaté, bei Christopher Nkunku, bei Mohamed Simakan - und soll jetzt auch bei Königstransfer Lois Openda funktionieren. Anders als der aus Lens kommende Stürmer ist Bitshiabu mehr ein spannendes Projekt als eine Soforthilfe oder gar ein Ersatz für den von Manchester City umworbenen Josko Gvardiol - vor allem aufgrund seines Alters von erst 18 Jahren.

"Ich freue mich, ab sofort ein Teil von RB Leipzig zu sein. Der Verein genießt in Frankreich einen hervorragenden Ruf. Zum einen durch die sportlichen Erfolge, zum anderen, weil man sich hier als junger Spieler auf höchstem Niveau hervorragend weiterentwickelt kann", gibt Bitshiabu Einblicke in die Gründe für seinen Wechsel zum Champions-League-Teilnehmer. Dort wird er mit der Rückennummer 5 auflaufen.

Coman als jüngster PSG-Profi abgelöst

Erfahrung bringt Bitshiabu trotz seiner Jugend schon gehörig mit: Bereits am 19. Dezember 2021 debütierte er im französischen Pokal bei den PSG-Profis und löste mit damals 16 Jahren und 213 Tagen den heutigen Bayern-Profi Kingsley Coman als jüngsten Spieler in der Historie des Hauptstadtklubs ab. Mittlerweile hält Warren Zaire-Emery diese Bestmarke. In der abgelaufenen Saison kam Bitshiabu in insgesamt 16 Pflichtspielen für PSG zum Einsatz - unter anderem im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals beim FC Bayern. Bitshiabu kam zur Pause und erhielt die kicker-Note 3,5.

Der Linksfuß, der 2022 mit Les Bleus U-17-Europameister wurde, gilt in Frankreich als frühreifes Ausnahmetalent mit außergewöhnlichen athletischen Anlagen. Bitshiabu ist schnell und beweglich - trotz eines Gewichts von 95 Kilogramm und einer Größe von 1,96 Meter, mit der er die meisten anderen Bundesligaspieler überragt. Auch Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund waren am jungen Franzosen, der auch links in der Viererkette zum Einsatz kommen kann, interessiert. Den Zuschlag erhalten hat nun Leipzig.