Einen Tag nach Supercup: Geheimtest zwischen Bayern und Leipzig

Um sich optimal auf den Bundesliga-Start vorbereiten zu können, haben Rekordmeister Bayern München und Pokalsieger RB Leipzig einen Geheimtest vereinbart - nur einen Tag nach dem Supercup-Duell.

Der FC Bayern und die Leipziger befinden sich aktuell in der finalen Vorbereitungsphase auf die neue Pflichtspielsaison. Bei einem Doppeltest gewannen die Sachsen am Mittwoch erst gegen den belgischen Erstligisten K. Sint-Truidense VV mit 4:0, um wenig später den Regionalligisten VSG Altglienicke mit 9:2 nach Hause zu schicken. Bayern feierte derweil in Singapur beim 4:3 gegen Liverpool seinen dritten Vorbereitungssieg im vierten Vergleich des Sommers - der Rekordmeister unterlag einzig Manchester City (1:2).

Die Generalprobe für den Pflichtspielstart haben die Bayern am 7. August vor der Brust, wenn die Münchner im Sportpark Unterhaching ab 17 Uhr auf die AS Monaco treffen. Am 12. August (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) wird dann der erste Titel der Saison vergeben, wenn die Bayern in der heimischen Allianz-Arena Pokalsieger Leipzig empfangen. Doch das Duell im nationalen Supercup ist offenbar nicht das einzige zwischen dem FCB und RB an diesem Wochenende.

Nur einen Tag nach dem Endspiel sollen sich Bayern und Leipzig noch einmal miteinander messen. Für den 13. August ist offenbar ein zweiter, geheimer Test auf dem Bayern-Campus angesetzt. Entsprechende dpa-Informationen decken sich mit denen der "Bild", die zuerst berichtet hatte. Demzufolge wird die Partie ohne Fans ausgetragen - und auch Medien werden nicht zugelassen sein.

Die Trainer Thomas Tuchel und Marco Rose sollen die Möglichkeit nutzen wollen, um ihren Ersatzspielern eine Testmöglichkeit auf höchstem Niveau bieten zu können. Beide erhoffen sich offenbar weitere Erkenntnisse vor dem Liga-Start. Bayern eröffnet die 61. Bundesliga-Saison am 18. August (20.30 Uhr) beim SV Werder Bremen, Leipzig ist tags darauf (15.30 Uhr) bei Europa-League-Starter Bayer 04 Leverkusen zu Gast.