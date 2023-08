Gvardiol nur Zuschauer: Lockeres 4:0 für Leipzig gegen St. Truiden

Am Mittwoch absolviert RB Leipzig zwei Testspiele, den Auftakt gegen VV St. Truiden gewannen die Sachsen mit 4:0. Gvardiol, der vor einem Wechsel zu Manchester City steht, verfolgte die Partie als Zuschauer.

RB Leipzig hat im Rahmen der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2023/24 den zweiten Testspiel-Sieg eingefahren. Nachdem die Sachsen im Rahmen des Trainingslagers in Südtirol aus drei Partien lediglich ein Remis erreicht hatten (bei zwei Niederlagen), gelang am Mittwochnachmittag im Stadion des Trainingszentrums am Cottaweg gegen K. Sint-Truidense VV ein deutlicher Erfolg. Gegen den belgischen Erstligisten, der zum Saisonstart der Jupiter Pro League am vergangenen Wochenende zu Hause gegen Standard Lüttich 1:0 gewonnen hatte, siegte die Mannschaft von Trainer Marco Rose mit 4:0 (3:0).

In der Formation des DFB-Pokalsiegers fehlte derweil Josko Gvardiol. Der kroatische Innenverteidiger beobachtete den Vortrag seiner Kollegen mit einem Platz auf der Tribüne aus. Gvardiols Pause kann als sicheres Indiz gewertet werden, dass der Transfer des 21-Jährigen zu Manchester City unmittelbar bevorsteht. Die Sportliche Führung der Leipziger befand sich nach kicker-Informationen am Mittwoch im Ausland, um den Transfer von Castello Lukeba als Nachfolger von Gvardiol fix zu machen.

Gvardiols wohl demnächst ehemalige Teamkollegen lieferten gegen die Belgier, bei denen der ehemalige Bundesligaprofi Shinji Okazaki (37, 128 Bundesligaspiele für den VfB Stuttgart und den FSV Mainz 05 zwischen Januar 2011 und 2015) in der Startelf stand, eine von Beginn an souveräne Vorstellung ab. Anders als zuletzt wirkte Roses Team spielfreudig und frisch und führte zur Pause verdient durch Tore von Sesko (13.) und Dani Olmo (38., 42.) mit 3:0. Allerdings trat der Gegner aus dem westlichen Nachbarland mit einer B-Mannschaft an, von der Startelf des vergangenen Wochenendes gegen Lüttich fehlten sämtliche Akteure.

So war Sint-Truidense auch nach dem Seitenwechsel für die Leipziger kein Kontrahent auf Augenhöhe, allerdings hatten die Belgier durch Okazaki die erste Großchance (59.). Anschließend diktierte der Pokalsieger dann wieder die Begegnung und erhöhte erneut durch Sesko noch auf 4:0 (73.). Der wie Dani Olmo zweifache Torschütze musste allerdings zwei Minuten vor Schluss leicht angeschlagen vom Platz, Sesko fasste sich mehrfach an den rechten Oberschenkel. Auch Benjamin Henrichs musste das Feld vorzeitig verlassen, bei einem Foul von Joselfo Barnes verletzte sich der deutsche Nationalspieler am linken Fuß.

RB Leipzig: Blaswich - Henrichs (79. Bayindir), Simakan (69. Bitshiabu), Orban, Raum - Haidara, Kampl - Simons, Dani Olmo - Sesko (88. Hennig), Werner