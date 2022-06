"Eine verlässliche Größe": Freiburg bindet Keven Schlotterbeck langfristig

Den deutschen Nationalspieler Nico Schlotterback (22) hat der SC Freiburg zu Borussia Dortmund ziehen lassen müssen, seinen älteren Bruder Keven (25) haben die Breisgauer aber gehalten - und den Vertrag sogar verlängert.

Keven Schlotterbeck und der SC Freiburg, das passt zusammen. Seit dem Jahr 2017, als der nahe Stuttgart geborene Abwehrspieler von der

TSG Backnang 1919 zum Sport-Club in die 2. Mannschaft gekommen ist, hat sich der heute 25-Jährige immer weiter entwickelt.

Seit seinem Bundesliga-Debüt am 3. Februar 2019, als er beim 2:2 in Stuttgart für Manuel Gulde eingewechselt wurde, ist Schlotterbeck zu einer festen Größe im Kader von Trainer Christian Streich geworden. 68 Bundesliga-Einsätze (23 davon bei seiner einen Leihstation Union Berlin 2019/20), davon nur 16 Einwechslungen, sprechen für sich. Was bislang noch "fehlt", ist ein Tor oder eine direkte Beteiligung.

Das hat die Freiburger Macher aber nicht daran gehindert, den Bruder von Nationalspieler und Neu-Dortmunder Nico langfristig an den Klub zu binden. Der Vertrag ist, wie die Breisgauer am Donnerstag wie gewohnt ohne nähere Vertragsinhalte oder der Dauer mitgeteilt haben, verlängert worden.

Schlotterbeck-Qualitäten: "Spieleröffnung und Ruhe"

"Mit seinem linken Fuß, seiner intelligenten Spieleröffnung und seiner Ruhe ist Keven eine verlässliche Größe in unserer Defensive", gibt Sportdirektor Klemens Hartenbach zu Protokoll. "Wir sind zufrieden mit der Zusammenstellung unserer Innenverteidigung. Keven hat, wie alle anderen auch, die Möglichkeit, seine Qualitäten in der anstehenden Saison mit ihren vielseitigen Herausforderungen auf den Platz zu bringen."

Und was meint Schlotterbeck selbst? "Ich bin, mit einem Jahr Unterbrechung, mit ganzem Herzen beim SC und gehe diesen Weg mit voller Überzeugung weiter. Wir haben viel vor in der kommenden Saison (qualifiziert für die Europa League; Anm. d. Red.) und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir weiterhin so erfolgreich unterwegs sind."