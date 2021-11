Eine Spur führt zu Newcastle: Gespräche zwischen Süle und Bayern stocken

Verlässt Niklas Süle den FC Bayern am Saisonende? Eine Spur führt zum neureichen Premier-League-Klub Newcastle United.

Am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Augsburg steht Niklas Süle dem FC Bayern wegen seiner Corona-Infektion nicht zur Verfügung - und in der neuen Saison gar nicht mehr?

Der Vertrag des 37-maligen Nationalspielers läuft am 30. Juni 2022 aus, und die Gespräche über eine Verlängerung stocken. In der Branche heißt es, Süle werde offensiv auf dem Markt angeboten, unter anderem bei Newcastle United, dem aktuell abstiegsgefährdeten Premier-League-Klub mit dem vielen frischen Geld aus Saudi-Arabien.

Gegen Süles Verbleib sprechen seine Forderungen sowie seine Tendenz, München zu verlassen. Der inzwischen 26-jährige Innenverteidiger war 2017 von der TSG Hoffenheim zu den Bayern gewechselt.