Ein Tor reicht dem HSV und Walter: "Die Defensive ist unsere Basis"

Die Hanseaten mischen oben mit. Grund genug für Tim Walter, seine Mannschaft zu loben. Trotz Hochkarätern und Neuzugängen im Angriff sei der Schlüssel zum Erfolg die Defensive.

Freute sich am Samstagabend über drei Punkte: Hamburgs Trainer Tim Walter. IMAGO/Michael Schwarz

Beim 1:0-Sieg über den KSC ist der Hamburger SV zu Null geblieben - mal wieder. Erst drei Gegentreffer haben die Hanseaten in der laufenden Saison kassiert. Die Defensive überstrahlt damit den prominenten Angriff um Robert Glatzel und Neuzugang Jean-Luc Dompé. Was HSV-Coach Tim Walter grundsätzlich befürwortet. "Klar, wir hätten gegen Karlsruhe früher den Deckel drauf machen können, aber wenn du so verteidigst, gewinnst du eben 1:0. Die Defensive ist unsere Basis", betonte der 46-Jährige.

Insbesondere mit der Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel war der Fußballlehrer der Hamburger zufrieden. "In der ersten Halbzeit haben wir dem Gegner immer wieder Chancen gewährt. Da waren wir noch nicht so konsequent, nicht so souverän. Aber die zweite Halbzeit war ein Abbild der Vorwoche. Wir hatten eine gute Kompaktheit", bilanzierte Walter.

Junges HSV spielt intensive Partie abgeklärt zu Ende

Tatsächlich spielte seine Mannschaft den Sieg routiniert runter. Das ist insbesondere deshalb beachtlich, da die Hamburger derzeit mit durchschnittlich 23,4 Jahren die jüngste Elf der Liga aufbieten.

"Es macht Spaß zu sehen, dass die Jungs Spiele gewinnen wollen und reifer werden", kommentierte Walter, der aber nach wie vor Entwicklungspotential sieht. "Ich bin zwar sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie wir auftreten, aber wir wollen trotzdem noch besser werden."

Einer der Jungspunde im Kader ist Ludovit Reis. Der 22-Jährige erzielte gegen die Badener per Linksschuss den entscheidenden Treffer des Tages (42.) - was Walter während des Spiels jubelnd und nach dem Abpfiff mit einem Schmunzeln zu Kenntnis nahm: "Ich habe ihm schon heute Morgen gesagt, er soll mit links schießen. Das hat er letztes Jahr schon einmal gegen Aue gemacht."