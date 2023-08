"Ein Skandal": Hannover echauffiert sich über späten Elfmeterpfiff

Trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung fuhr Hannover 96 lediglich einen Punkt in Nürnberg ein. Der spielentscheidende Strafstoß kurz vor dem Ende sorgte für deutliche Kritik am Schiedsrichter.

Mit einer 2:0-Führung ging Hannover 96 beim Auswärtsspiel in Nürnberg in die Pause - ausgerechnet der Ex-Cluberer Cedric Teuchert hatte im ersten Abschnitt gleich zweimal vom Elfmeterpunkt getroffen. Den Hauptgrund darin, dass die Niedersachsen am Ende doch nur mit einem Zähler im Gepäck die Heimreise antreten müssen, sahen Spieler und Verantwortliche nach der Partie neben den zahlreichen vergebenen Chancen insbesondere im Elfmeterpfiff kurz vor Schluss.

Für Hannovers Sportdirektor "ist das definitiv kein Elfmeter"

Als einen "Skandal" hatte beispielsweise 96-Sportdirektor Marcus Mann die Schiedsrichterentscheidung bereits vor seinem Interview nach dem Schlusspfiff bezeichnet, am "Sky"-Mikrofon bekräftigte er seine Aussage anschließend noch einmal: "Nach den Einstellungen, die ich gesehen habe, ist das definitiv kein Elfmeter - eher andersrum. Von daher kann ich das auch wiederholen, das ist für mich ein Skandal, diesen Elfmeter so zu pfeifen", so der 39-Jährige.

Doch was war eigentlich genau in dieser Szene passiert, die die Emotionen auf beiden Seiten zum überkochen brachte? Nachdem sich Nürnbergs Neuzugang Daichi Hayashi in der 87. Minute den Ball an Bright Arrey-Mbi vorbeigelegt hatte und somit in den Strafraum eingezogen war, ging der Japaner kurz darauf durch einen Kontakt mit seinem Gegenspieler zu Boden.

Was im ersten Moment ausgesehen hatte wie ein klarer Elfmeter, stellte sich unter Betrachtung der Zeitlupenbilder jedoch eher als ein Foulspiel des Offensivspieler heraus, der Hannovers Innenverteidiger mit dem rechten Fuß auf den Spann gestiegen war. Mehrere Minuten dauerte folglich die Überprüfung mithilfe des VAR, Schiedsrichter Patrick Alt beließ es jedoch bei seiner Entscheidung - zum großen Unmut der Gäste. Club-Youngster Can Uzun trat an und schnürte als jüngster Torschütze in der FCN-Historie den Doppelpack.

Zieler: "Das vierte Mal, dass die Nürnberger bei uns im Sechzehner gefallen sind"

"Es wird einen Grund geben, warum er rausgerufen worden ist. Er wird rausgerufen, wenn vermutlich eine Fehlentscheidung vorliegt. Die lag in diesem Fall vor und warum er dann trotzdem bei dieser Entscheidung geblieben ist, das ist wahrscheinlich sein Geheimnis", führte Marcus Mann weiter aus, der damit auch die Ansicht seines Torhüters teilte.

"Da erwarte ich dann eben auch vom Schiedsrichter eine klare Linie und eben auch die Stärke und die klare Sicht, diesen Elfmeter wieder zurückzunehmen", lauteten die Worte Ron-Robert Zielers. Für den Keeper war die spielentscheidende Situation allerdings nicht die einzige, bei der er sich ein entschlosseneres Auftreten des Unparteiischen gewünscht hätte: "Ich will hier keinem Unfairness unterstellen, aber es ist das vierte Mal, dass die Nürnberger bei uns im Sechzehner gefallen sind - sogar in den ersten zehn Minuten haben sie zweimal versucht, eine Schwalbe zu machen." Dass es am Ende dann tatsächlich noch "so einen billigen Elfmeter" geben sollte, führte zu eben jener deutlichen Kritik des 34-Jährigen.

Schaub vergibt Großchancen auf die Vorentscheidung

Während sich die Hannoveraner beim späten Gegentreffer also deutlich benachteiligt fühlten, blieb auch die eigene Leistung nicht unkommentiert. So monierte Sportdirektor Mann die Fahrlässigkeit vor dem FCN-Tor in Folge des zwischenzeitlichen 2:0, nach dem insbesondere Louis Schaub zweimal die Chance auf die Vorentscheidung liegen ließ. Aus diesem Grund gehöre es also "auch zur Wahrheit, dass dieser Elfmeter nicht mehr entscheidend in diesem Spiel sein darf", so Mann.

Mit zwei Zählern aus den ersten zwei Partien können sich die Hannoveraner nicht zufriedengeben. Die nächste Chance auf den ersten Dreier gibt es dann erst in rund zwei Wochen beim Auswärtsspiel bei Tabellenführer Rostock (19. August, 13 Uhr), denn am kommenden Freitag (18 Uhr) steht erst einmal das Pokalspiel beim SV Sandhausen auf dem Programm.