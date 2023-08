"Das war der Anfang": Uzun nun jüngster FCN-Torschütze im Profifußball

Can Uzun ist ein Name, den sich Fußball-Deutschland merken sollte. Der Teenager des 1. FC Nürnberg unterstrich diese These beim 2:2 gegen Hannover 96 - und ist ab sofort ein FCN-Rekordhalter.

Ab sofort Rekordhalter in Nürnberg: Can Uzun. IMAGO/Zink

Einmal hatte Can Uzun bereits in der Startelf des 1. FC Nürnberg gestanden, am letzten Spieltag der vergangenen Saison (1:0 in Paderborn). Bei seinem zweiten Einsatz von Beginn sorgte der junge Deutsch-Türke nun für Furore.

17-Jähriger löst Wück ab

Mit 17 Jahren und 268 Tagen ist Uzun ab sofort der jüngste Torschütze in der Profifußball-Geschichte des 1. FC Nürnberg. Damit löst der Offensivspieler Christian Wück (18 Jahre, 62 Tage) ab. Uzun sorgte beim 2:2 gegen Hannover nebenbei für den ersten FCN-Punkt dieser Saison.

Trotz des 0:2-Rückstands und seinem Treffer vom Punkt in der Nachspielzeit wollte Uzun bei "Sky" nichts von einem gefühlten Sieg wissen, "natürlich nicht". Der Club habe sich aber verbessert - "auch dank dem Trainer".

Lob für Vierfach-Wechsler Fiel

Cristian Fiel hatte zur Pause gleich viermal gewechselt und wohl in der Kabine klare Worte gefunden. Im Anschluss an "zwei dumme Gegentore" (Uzun) per Elfmeter durch Ex-Nürnberger Cedric Teuchert hatte der Club trotz guten Starts den Faden verloren - bis zur 66. Minute.

In dieser traf Uzun erstmals, ein feiner Schlenzer ging an Weltmeister Ron-Robert Zieler, der nicht mehr ganz rangekommen war, vorbei. Bemerkenswerterweise schnappte sich der Teenager auch in der Nachspielzeit die Kugel und verwandelte eiskalt per Elfmeter zum Endstand. Dabei habe er schlicht "ein gutes Gefühl gehabt". Über das 2:2 sei er "sehr glücklich".

Uzun besänftigt die "gute Reaktion" des Clubs - FCB kein Thema

Nicht zufrieden ist Uzun mit der Punkteausbeute und den Auftritten seines FCN, nur ein Zähler aus zwei Partien sei schlicht wenig, äußerte er nach kurzem Zögern. Immerhin habe das Team aber "heute eine gute Reaktion gezeigt und noch den einen Punkt" geholt.

In einer Sache ist Uzun sich dafür umso sicherer: Als 'Super-Talent' wolle er sich nicht bezeichnen, dafür aber seinen Weg gehen und sich in Nürnberg samt einer "sehr guten Saison" weiterentwickeln. "Ich bin beim Club sehr glücklich", entgegnete der Deutsch-Türke auf Nachfrage bezüglich eines angeblichen Interesses des FC Bayern, - "das war jetzt erst der Anfang".