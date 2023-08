Ein Knipser für Dardai: Hertha holt Tabakovic aus Wien

Hertha BSC verstärkt sich in der Offensive mit Haris Tabakovic. Der 29-jährige Schweizer kommt von Austria Wien nach Berlin, wo er für drei Jahre unterschrieben hat.

Haris Tabakovic wechselt aus der österreichischen ersten Liga nach Deutschland in die 2. Bundesliga. In Berlin erhält der 1,94-Meter-Mann einen Vertrag bis 2026. Medienberichten zufolge soll Hertha BSC von einer Ausstiegsklausel im Austria-Vertrag von Tabakovic Gebrauch gemacht haben. Die Ablöse soll bei rund 500.000 Euro liegen.

"Haris hat seinen Torriecher in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt. Mit seiner Größe und Durchschlagskraft wird er unserem Offensivspiel guttun", ließ Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber wissen. Trainer Pal Dardai hatte zuletzt nach der Auftaktniederlage bei Fortuna Düsseldorf (0:1) Verstärkung in der Offensive gefordert: "Wir brauchen einen Knipser, einen der zuverlässig Tore macht." Zumal Hertha BSC in den kommenden Wochen auf Offensivtalent Marten Winkler verzichten muss.

Auf Torejagd in der Schweiz, Ungarn und Österreich

Tabakovic, der als vorderste Spitze oder etwas hängend agieren kann, erzielte in der vergangenen Saison für die Austria 17 Tore in 29 Partien. In den beiden Spielzeiten zuvor gelangen ihm für den SC Austria Lustenau in 46 Zweitliga-Begegnungen 45 Treffer. Außerdem kann er auf 13 Europapokal-Einsätze (2 Tore) blicken. In seiner Heimat Schweiz war Tabakovic Junioren-Nationalspieler, stürmte für den Grasshopper Club Zürich, den FC Wil und den BSC Young Boys, aus dessen Nachwuchsabteilung er auch stammt.

Zwischen seiner Zeit in der Schweiz und der in Österreich machte Tabakovic außerdem Halt in Ungarn: In der höchsten Spielklasse des Landes markierte er für Debreceni VSC und Diosgyöri VTK in 40 Einsätzen 14 Tore (6 Assists). Nun kommt ein viertes Land in seiner Vita hinzu.

"Hertha BSC hat eine unheimliche Strahlkraft"

"Hertha BSC hat eine unheimliche Strahlkraft. Für mich war schnell klar, dass ich den Schritt zu diesem Klub unbedingt gehen möchte. Jetzt ist es mein Ziel, mich möglichst schnell einzuleben, meine neuen Kollegen kennenzulernen und dem Team zu helfen", sagte der Stürmer, der mit der Nummer 25 auflaufen wird.