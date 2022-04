Ein Jahr mehr für Neuer und Müller bei Bayern

Der FC Bayern München will die zehnte Meisterschaft in Serie perfekt machen - und dazu einige Personalien.

Sie werden weiter an ihrem Legendenstatus in München arbeiten: Manuel Neuer (li.) und Thomas Müller. imago images

Am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steigt der Showdown gegen Borussia Dortmund, dann will der FCB seine zehnte (!) deutsche Meisterschaft in Folge feiern.

Thomas Müller (32) und Manuel Neuer (36) sind die einzigen FCB-Profis, die diese Erfolgstour komplett mitgemacht haben. Vielseitigkeitsangreifer Müller beeinflusste sie in der Offensive mit 104 Treffern plus 149 Assists in insgesamt 306 Ligaeinsätzen. Neuer hütete in diesem Zeitraum in 274 Ligapartien den Münchner Kasten, 133-mal gegentorlos, 202-mal musste er einen Treffer erdulden.

Seit elf Jahren gehen Neuer und Müller im Klub ihren Karriereweg gemeinsam, die 2012 gestartete Ära beim Rekordmeister prägten beide maßgeblich mit, Neuer längst als Kapitän und Müller als sein erster Stellvertreter.

Das Ende ihrer Anstellung ist bislang für den 30. Juni 2023 festgeschrieben, doch eine Erweiterung um ein zusätzliches Jahr wurde in den vergangenen Wochen verhandelt. Diese Gespräche sind zwar weder bei Neuer noch bei Müller finalisiert - es gehe noch um ein paar Details, heißt es -, doch die Aussichten auf eine Einigung seien gut.

Fortsetzung über 2024 hinaus möglich

Ein Punkt wie ein Abschiedsspiel ist längst vertraglich vereinbart, auch die Dauer der Kooperation. Wo man bisher von einer Verlängerung um zwei Jahre ausgegangen war, bleibt es nun bei einem.

Müller hat das Ende seiner aktiven Zeit auf sein 35. Lebensjahr projiziert, Neuer will seine berufliche Zukunft von seiner Fitness abhängig machen. Deshalb ist bei beiden eine Fortsetzung über 2024 hinaus möglich, die entsprechende Leistung vorausgesetzt. Eine solche Absprache wurde getroffen.