Ein Gewinner im Pech: Olschowsky muss lange pausieren

Jan Olschowsky war einer der wenigen Gewinner bei Borussia Mönchengladbach in der vergangenen Saison. Kurz vor dem Urlaub der bittere Rückschlag: Borussias Nummer zwei fällt für mehrere Wochen aus.

Ein vermeintlich harmloser Zusammenprall hat sich jetzt als folgenschwerer Crash herausgesellt. Jan Olschowsky zog sich im Freundschaftsspiel beim Halleschen FC am Mittwoch (3:0) eine Verletzung am linken Daumen zu und fällt für längere Zeit aus. Es liege "eine knöcherne Verletzung" vor, teilte die Borussia am Freitag mit, der 21-Jährige falle "mehrere Wochen" aus.

In Gefahr ist damit auch Olschowskys Start in die Sommervorbereitung. Nach der Urlaubszeit, die für die Gladbacher Profis am gestrigen Donnerstag begonnen hat, kommt die Mannschaft wieder am 7. Juli im Borussia-Park zusammen und absolviert die obligatorischen Medizinchecks. Am 9. Juli erfolgt dann der "richtige" Trainingsstart.

Aufstieg zur Nummer zwei

Der Nachwuchstorhüter gehört zu den ganz wenigen Gewinnern in der Gladbacher Mannschaft. Als Nummer vier in die Saison gestartet, rückte er im Saisonverlauf in der Torhüter-Rangfolge Stück für Stück nach oben und ist inzwischen die offizielle Nummer zwei, vor Routinier Tobias Sippel.

Dass er in der abgelaufenen Saison nicht nur seinen ersten Bundesligaeinsatz feiern konnte, sondern insgesamt sogar gleich viermal für die Fohlen zwischen den Pfosten stand, hätte er sich vor dem Saisonstart kaum erträumen können. "Wenn mir das jemand vor einem Jahr gesagt, hätte ich das sofort unterschrieben. Eine richtig coole Sache. Ich denke aber, dass ich mir diese Einsätze auch erarbeitet habe. Ich habe mich sowohl bei der U23 als auch im Profitraining immer voll reingehauen und auf meine Chance gewartet", sagte das Gladbacher Eigengewächs nach dem Einsatz in Dortmund (2:5) am 32. Spieltag.

Vertrag läuft bis 2027

In den Ferien wollte Olschowsky den rasanten Aufstieg und die ganze Entwicklung in den vergangenen Monaten eigentlich mal in Ruhe sacken lassen. Nun muss er zunächst den bitteren Rückschlag mit der Daumenverletzung verdauen.

Schon seit 2009 ist Olschowsky bei der Borussia und wird das Fohlentrikot auch noch in den nächsten Jahren tragen. Anfang Februar wurde der Vertrag bis zum Sommer 2027 verlängert. Sportdirektor Roland Virkus sagte damals: "Jan hat auf höchstem Level, egal ob im Spiel oder im Training, bewiesen, dass er ein großes Talent ist und wir uns total auf ihn verlassen können."