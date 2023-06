Herrmann trifft bei 3:0-Sieg doppelt

Zweiter Sieg im zweiten Spiel für die Borussia auf der letzten Etappe der Saisonabschlusstour. Bei Drittligist Hallescher FC gewann die Fohlenelf 3:0. Für Daniel Farke könnte es das letzte Spiel auf der Gladbacher Trainerbank gewesen sein. Der Transfer von Bielefelds Robin Hack steht offenbar bevor.

Wie schon beim siegreichen Auftritt beim FC Oberneuland (7:0) am Pfingstmontag legten die Borussen auch im Leuna-Chemie-Stadion flott los. Die spielerische Überlegenheit mündete in zwei frühe Tore von Patrick Herrmann (7. und 13. Minute). Sehenswert vor allem das zweite Tor: Nach einem Pfostentreffer von Jonas Hofmann reagierte Herrmann blitzschnell und knallte den abgeprallten Ball in den rechten Torwinkel. Nach dem Seitenwechsel legte Alassane Plea (52.) noch mit dem 3:0 für die dominierenden Gäste nach - die Entscheidung. Kleiner Wermutstropfen: Torhüter Jan Olschowsky zog sich bei einem Zusammenprall eine Verletzung an der linken Hand zu und musste ausgewechselt werden.

Am 7. Juli werden die Fohlen-Profis zurückerwartet

Das Spiel beim Halleschen FC bildete den Schlusspunkt der Gladbacher Saisonabschlussfahrt. Noch am Abend geht es zurück nach Mönchengladbach. Ab dem morgigen Donnerstag beginnt dann für die Nicht-Nationalspieler die Urlaubszeit. Zurückerwartet im Borussia-Park werden die Profis am 7. Juli zu den obligatorischen Medizinchecks.

Der Zeitpunkt des Hack-Transfers überrascht

Dabei sein könnte dann auch Offensivspieler Robin Hack. Über das Gladbacher Interesse am 24-Jährigen hatte der kicker berichtet, nun geht es offenbar auf die Zielgerade. Nach Informationen der "Sport Bild" hat Arminia Bielefeld ein Angebot der Borussia in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro akzeptiert. Überraschend der Zeitpunkt: Bei einem Abstieg der Bielefelder, die noch die Relegation spielen, würde Hack, dessen Kontrakt bei Klassenerhalt bis 2025 läuft, keinen gültigen Vertrag mehr besitzen - und die Borussia könnte den Flügelspieler ablösefrei holen. Die Unterschriften, um den Deal abzuschließen, sollen noch ausstehen.

Während sich die Profis jetzt in die Ferien verabschieden, widmen sich die Verantwortlichen der seit längerem angekündigten Generalanalyse, in der es vor allem auch um die Trainerfrage geht. Farke könnte am Mittwochabend sein letztes Spiel auf der Borussen-Bank gecoacht haben, die Fohlen würden dann ab 7. Juli mit einem neuen Trainer in die Sommervorbereitung starten.

Gladbach: Olschowsky (67. Sippel) - Itakura (76. Reitz), Friedrich, Jantschke (56. Digberekou) - Lainer (66. Scally), Weigl (76. Telalovic), Netz (66. Wolf) - Hofmann, Neuhaus (66. Fraulo) - Herrmann (76. Borges Sanches), Plea (66. Ngoumou)