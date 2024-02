"Ein fantastischer Mann": Henriksen leistet direkt mentale Aufbauarbeit

Warum hakt es bei Dennis Schröder? Die NBA im Fokus (Mit Dré Voigt)

Im vergangenen Sommer führte Dennis Schröder die deutsche Basketball-Nationalmannschaft zum WM-Titel. Doch in der NBA-Saison hat er bislang Schwierigkeiten. Warum ist das so - und wie schlagen sich seine Landsmänner in der besten Liga der Welt? Wir sprechen darüber mit André Voigt.