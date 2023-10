Ein Dutzend Hoffenheimer auf Reisen

Obwohl der an der Schulter verletzte türkische Nationalspieler Ozan Kabak ausfällt, stellt die TSG Hoffenheim in der Länderspielpause ein Dutzend Auswahlspieler ab.

Das ist schon mal eine positive Nachricht für Hoffenheim bezüglich Ozan Kabak: Der 23-Jährige muss nach seiner Schulterluxation nicht operiert werden. Nach eingehenden Untersuchungen wurden demnach keine strukturellen Schäden an und im rechten Schultergelenk festgestellt, deshalb wurde entschieden, Kabak konservativ zu behandeln. Das erhöht die Hoffnung auf eine übersichtliche Ausfallzeit, zudem kommt Hoffenheim die nun anstehende Länderspielpause entgegen. Erst am 21. Oktober steht das nächste Bundesligaspiel an, wenn die TSG zu Hause Eintracht Frankfurt empfängt.

Ob Kabak bis dahin schon wieder fit sein kann, ist eher unwahrscheinlich, aber auch nicht unmöglich. Das dürfte nun vom Heilfleisch des Türken abhängen. Drei bis vier Wochen sind in solchen Fällen in der Regel zu veranschlagen, in der Hoffnung, dass die Blessur nicht allzu schwer ausfiel und im individuellen Fall womöglich eine zügigere Genesung möglich ist.

Kabak musste also die Länderspiele der Türkei in Kroatien (Donnerstag, 20.45 Uhr) und gegen Lettland (Sonntag, 20.45 Uhr, beide LIVE! bei kicker) absagen. Dennoch stellt Hoffenheim auch in dieser Bundesligapause gleich ein Dutzend Auswahlspieler ab. So ist Torhüter Oliver Baumann mit der deutschen Nationalmannschaft in den USA unterwegs und hofft, unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann womöglich einen ersten Einsatz in der A-Mannschaft zu bekommen.

Drei Hoffenheimer in der deutschen U 20

Andrej Kramaric wird nun auf die Türkei ohne den Teamkollegen Kabak treffen und danach in Wales antreten. Wout Weghorst ist für die Niederlande gegen Frankreich und in Griechenland im Einsatz. Attila Szalai trifft mit Ungarn auf Serbien und Litauen, Florian Grillitsch spielt mit Österreich gegen Belgien und in Aserbaidschan. Auch Robert Skov hat es wieder in den Kreis der dänischen Auswahl geschafft, die gegen Kasachstan und in San Marino antritt. Diadie Samassekou kann für sein Land in den Partien Malis gegen Uganda und in Saudi-Arabien Spielpraxis sammeln.

Zudem sind auch fünf Juniorennationalspieler aus Reisen: Maximilian Beier tritt mit der U 21 in Bulgarien an. Gleich drei Hoffenheimer verstärken die deutsche U 20 in Portugal und gegen Tschechien: Nahuel Noll, Umut Tohumcu und Joshua Quarshie. Schließlich ist auch noch Tom Bischof für die U 19 aktiv, die gleich drei Spiele absolviert gegen Kasachstan, Nordmazedonien und in Polen.