Brasilien besiegt Ecuador - Linker Fuß von Estevao Willian sticht doppelt

Brasilien hat sich bei der U-17-WM in Indonesien als erstes Team für das Viertelfinale qualifiziert. Nach dem 3:1 gegen Ecuador könnte die Selecao in der Runde der letzten Acht auf Argentinien treffen, das sich am Dienstagmittag mit Venezuela misst.

Matchwinner gegen Ecuador: Brasiliens Estevao Willian FIFA via Getty Images

Das erste Achtelfinale war vom Ergebnis her lange Zeit eine knappe Angelegenheit, doch war der Sieg der Brasilianer aufgrund der Vielzahl an guten Chancen vollauf verdient.

Matchwinner für den Nachwuchs vom Zuckerhut im südamerikanischen Duell war Estevao Willian, der beide Tore erzielte. Der 16-Jährige von Palmeiras zeigte schon in der 14. Minute, was in seinem starken linken Fuß steckt: Nach einem klugen Steckpass von Mittelstürmer Kaua Elias hämmerte Estevao Willian den Ball aus spitzem Winkel ins lange Eck. Ecuadors Keeper Loor war bei dem Flachschuss chancenlos.

Loor rettet mehrfach - Ecuadors erster Schuss aufs Tor sitzt

Doch danach konnte sich Loor mehrfach auszeichnen und hielt seine Ecuadorianer mit mehreren Paraden - darunter auch immer wieder gegen Estevao Willian - in der ersten Halbzeit im Spiel. Offensiv tauchten sie kaum auf, doch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit glichen sie durch Bermudez völlig überraschend aus (45.+4). Das 1:1 war der erste Schuss Ecuadors aufs Tor der Brasilianer.

Im zweiten Abschnitt gestalteten die Ecuadorianer das Duell etwas ausgeglichener, doch Brasilien wirkte insgesamt reifer und auch in Sachen Tempo überlegen. So schob Rechtsverteidiger Pedro Lima immer wieder über rechts an, kreiierte Chancen und wurde einmal selbst beim Abschluss gerade noch geblockt.

Die Brasilianer wieder in Front zu schießen, blieb allerdings Estevao Willian vorbehalten, nachdem er zuvor schon einmal am Pfosten gescheitert war. Sein Freistoß aus rund 20 Metern fand den Weg durch die Mauer, wurde dort abgefälscht, so dass die Kugel unhaltbar für Loor im linken Eck einschlug (70.).

Joker Luighi macht alles klar

Die eigentlichen Kräfteverhältnisse waren damit auch wieder auf der Anzeigetafel ablesbar. Ecuador warf nochmal alles nach vorne, wurde bisweilen vor allem bei Standards gefährlich und hatte bei Bermudez' fulminantem Schuss auch die große Chance auf den Ausgleich, doch Keeper Phillipe Gabriel riss die Fäuste hoch und parierte.

Kurz danach setzte Brasilien den alles entscheidenden Konter: Auf dem rechten Flügel flankte Pedro Lima nach innen, im Fünfer warteten drei freistehende Kollegen, doch es war letztlich Joker Luighi, der den Ball aus wenigen Metern über die Linie beförderte (90.).

In der Nachspielzeit wurde es dann noch ein wenig hitzig, doch am Weiterkommen von Titelverteidiger Brasilien und dem damit verbunden Frust aufseiten der Ecuadorianer änderte dies nichts mehr.