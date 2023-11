Barça-Youngster machen den Unterschied: Spanien bucht gegen Japan das Viertelfinal-Ticket

Beim 2:1-Sieg über Japan machten die Barça-Eigengewächste Junyent und Guiu den Unterschied zugunsten Spaniens. Nun trifft die "Roja" im Viertelfinale der U-17-WM auf den Sieger des Duells USA gegen Deutschland.

Marc Guiu markierte den Siegtreffer für Spanien. FIFA via Getty Images

Als ungeschlagener Gruppenerster in Staffel B ging Spanien als Favorit in das Duell mit den Japanern, die sich als Gruppendritte für das Achtelfinale qualifizierten. Ihrem eigenen Anspruch entsprechend drückte die "Roja" vom Start weg aufs Gaspedal und wusste mit feinen Kombinationen zu überzeugen. Mit etwas Glück landete eine solche über Umwege bei Barça-Youngster Junyent - und der traf per Flachschuss gegen die Laufrichtung von Japans Torhüter Goto zur frühen Führung (8.).

Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, weil Spanien früh für klare Verhältnisse sorgen wollte, dabei aber immer wieder Räume für gefährliche Konter öffnete. Weil Japan diese nicht auszunutzen wusste, den Spaniern aber auch die letzte Konsequenz im Abschluss abging, behielten beide Teams lange ihre Gangart bei - ehe die Japaner in der Schlussphase der ersten Durchgangs noch einmal Mut schöpfen und auf den Ausgleich drängten.

Nawata trifft traumhaft zum Ausgleich

Beinahe rächte sich deren mutiger Auftritt, Fort vergab jedoch nach abermals feiner Kombination die Chance auf das 2:0 (38.) und beinahe postwendend kamen die Japaner zum verdienten Ausgleich - dank einer tollen Einzelaktion von Nawata. Der Offensivmann drehte sich an der Strafraumkante mit dem ersten Kontakt um seine Gegenspieler und zirkelte den Ball aus verdeckter Position perfekt in den rechten Torwinkel (40.).

Aus der Halbzeitpause kamen die Spanier mit Oberwasser und stellten die Japaner beinahe im Minutentakt vor Probleme. Mehrmals konnten die Japaner in letzter Sekunde klären, gegen Paulo Iago benötigte es dann Aluminium-Glück (71.). Der erlösende Treffer sollte dennoch fallen - und war erneut einem Barça-Youngster vorbehalten. Junyent glänzte diesmal als Vorbereiter mit einem Steilpass in die Tiefe, vor dem Tor zeigte dann dessen Vereinskollege Guiu Eiseskälte und veredelte den Konter per platziertem Flachschuss (73.).

Auch hiernach gaben sich die Japaner nicht auf, ließen aber erneut klare Abschlüsse vermissen. Weil die Spanier ihre Konterchancen nicht nutzten, blieb das Spiel zwar bis in die Schlussphase offen, der spanische Sieg geriet aber nicht mehr auf den Prüfstand. Die "Roja" zog dank des 2:1-Sieges somit in das Viertelfinale ein und ist dort möglicher Gegner der DFB-Elf, sofern diese am Dienstag (9.30 Uhr) ihr Achtelfinale gegen die USA gewinnt.