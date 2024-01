Eckengefahr in Leverkusen, zwölfter VfB-Anlauf gegen RB: Das bringt der 19. Spieltag

Zwischen Leverkusen und Gladbach herrscht akute Eckengefahr und Augsburg hofft auf den dritten FCB-Streich: Das bringt der 19. Spieltag ...

Unterschiedliche Vorzeichen im Rhein-Main-Derby - Gruda droht Negativrekord

Unter unterschiedlichen Vorzeichen wird der 19. Spieltag mit dem Rhein-Main-Derby am Freitagabend (20.30 Uhr) eröffnet: Denn Eintracht Frankfurt ist seit sieben Partien gegen den 1. FSV Mainz 05 ungeschlagen - die SGE weist aktuell gegen keinen anderen Bundesligisten eine solche Serie auf. Dagegen warten die Rheinhessen aktuell seit sieben Spielen auf einen Dreier - nur Schlusslicht Darmstadt (11) wartet länger. FSV-Talent Brajan Gruda droht ein neuer Negativrekord: Der 19-Jährige kam bisher in der Bundesliga 17-mal zum Einsatz, ohne dabei einen Sieg zu feiern (0/8/9). Kein anderer Spieler kam öfter im Oberhaus zum Zug, ohne je gewonnen zu haben.

Feiert Augsburg gegen Bayern den Sieg-Hattrick?

Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) gilt es für den FC Bayern München, beim "Angstgegner" FC Augsburg einen Niederlagen-Hattrick zu verhindern. Die vergangenen beiden Gastspiele in der Fuggerstadt verlor der deutsche Rekordmeister (1:2; 0:1) - bei keinem anderen Verein wartet der FCB derzeit länger auf etwas Zählbares. Für Coach Thomas Tuchel ist es auch eine Rückkehr zu seinen Wurzeln, er ist vor den Toren Augsburgs geboren und war jahrelang in verschiedenen Funktionen für den FCA tätig. Dieser bog jüngst in Gladbach erneut einen Rückstand in einen Sieg um - zum vierten Mal in dieser Saison, in der er mit 15 Punkten nach Rückständen den Bestwert hält.

Jüngster trifft auf den ältesten Coach - Duell der Elfmeterkiller in Hoffenheim

Nach dem Coup beim FC Bayern (1:0) soll es für den SV Werder Bremen nun auch endlich gegen den SC Freiburg mit einem Sieg klappen. Seit fünf Partien warten die Hanseaten auf einen Dreier gegen die Breisgauer, die letzten drei Partien gingen samt und sonders verloren - gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten weist der SVW eine solche Niederlagenserie auf. Mit Ole Werner (4. Mai 1988, 35 Jahre alt) trifft der jüngste Bundesligacoach auf den ältesten: Christian Streich wurde am 11. Juni 1965 geboren (58 Jahre alt) und hat bisher alle drei vorangegangenen Partien gegen Werner gewonnen.

Die Angst des Tormanns beim Elfmeter: Dieses aus der Literatur bekannte Bonmot gilt weder für Hoffenheims Keeper Baumann noch für Heidenheims Torhüter Müller. Denn die beiden sind die einzigen zwei aktuellen Bundesligatorhüter, gegen die bereits je drei Elfmeter verschossen wurden. Dennoch hat die TSG nur eine ihrer vergangenen neun Partien für sich entschieden, Heidenheim dagegen ist seit fünf Spielen ungeschlagen.

Klappt es im zwölften Anlauf endlich für den VfB gegen RB?

Elfmal standen sich der VfB Stuttgart und RB Leipzig in einem Pflichtspiel gegenüber - noch nie konnten die Schwaben die Sachsen in die Knie zwingen. Klappt es nun im zwölften Anlauf? Beide Teams setzten mit je zwei Niederlangen den Start ins neue Jahr in den Sand, der VfB vermisst schmerzlich Guirassy, der mit Guinea beim Afrika-Cup weilt. Mit dem Torjäger holte Stuttgart in 14 Spielen im Schnitt 2,43 Punkte, ohne ihn in vier Partien bisher keinen einzigen. Leipzig dagegen ist nicht so sehr von einem Spieler abhängig. Für RB trafen bereits 14 Akteure in dieser Saison und damit so viele wie bei keinem anderen aktuellen Bundesligisten.

Stellt Köln in Wolfsburg seinen eigenen Bundesligarekord ein?

Geht es rein nach der Statistik, steht der Gewinner der Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Köln bereits vor dem Anpfiff fest: Denn in den letzten fünf Partien siegte jeweils das Auswärtsteam. Sollten die Geißböcke in der Autostadt gewinnen, könnten sie einen Liga-Bestwert einstellen, an dem sie selbst beteiligt waren: Dass bei einer Paarung sechsmal hintereinander die jeweilige Gastmannschaft gewann, gab es bislang nur von 2008 bis 2011 bei der Partie Stuttgart gegen Köln.

Eckengefahr bei Leverkusen gegen Mönchengladbach

Im Abendspiel (18.30 Uhr) empfängt der souveräne Spitzenreiter Bayer Leverkusen Borussia Mönchengladbach. Beide Teams sollten dabei möglichst keine Ecken gegen sich zulassen, denn das Duo traf bisher am häufigsten nach Eckbällen: Leverkusen schlug schon neunmal zu, die Fohlen gar zehnmal. In einem anderen Punkt unterscheiden sich beide Teams dagegen diametral: Denn während Leverkusen nach eigener Führung noch keinen einzigen Punkt hergab und somit jeweils einen Sieg feiern konnte, gab Gladbach bereits 20 Zähler aus der Hand - Liga-Tiefstwert! Bei der Werkself könnte Schick ein doppeltes Jubiläum feiern: Der Tscheche steht vor seiner 100. Bundesliga-Partie und seinem 50. Tor.

Kellerduell zwischen Union und Darmstadt - Platzt bei Reus der Knoten?

Den Sonntag eröffnen der 1. FC Union Berlin und der SV Darmstadt 98, die sich ab 15.30 Uhr im Kellerduell gegenüberstehen. Die Eisernen belegen vor dem 19. Spieltag mit 14 Punkten den 15. und damit letzten Nichtabstiegsplatz, die Lilien sind Letzter (11 Zähler). Mit einem Sieg würde Union einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Und die Vorzeichen stehen nicht schlecht, verloren die Köpenicker doch vor eigenem Publikum noch nie gegen einen Aufsteiger (6/2/0). Darmstadt bietet sich mit einem Dreier die Chance, mit dem 1. FC Union nach Punkten gleichzuziehen. Eine Niederlage würde für die Hoffnungen auf einen Klassenerhalt auf direktem Weg einen kräftigen Rückschlag bedeuten.

Zum Abschluss ab 17.30 Uhr steigt das "kleine" Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Bochum. Der BVB hat nur eine seiner letzten 13 Partien am Sonntag verloren (8/4/1), allerdings auch nur eines seiner jüngsten fünf Duelle gegen die Bochumer gewonnen (1/3/1). Andererseits startete Dortmund mit zwei Siegen ins neue Jahr und wird entsprechend mit breiter Brust antreten. Die Schwarz-Gelben hoffen auch darauf, dass bei Reus der Knoten platzt: Der langjährige Kapitän hat noch nie gegen Bochum getroffen!