EA SPORTS FC: Release und Cover-Star geleakt?

FIFA 23 neigt sich dem Ende entgegen, Nachfolger EA SPORTS FC ist in aller Munde. Nun gibt es Leaks hinsichtlich des Release-Datums und des neuen Cover-Stars.

Während der Sommer die Temperaturen steigen lässt, wird es auch in der Gerüchteküche immer heißer. Besonders, wenn man auf EA SPORTS blickt. Der FIFA-Entwickler steht nach 30 gemeinsamen Jahren immerhin vor einer Fußballsimulation ohne den namensgebenden Weltverband. Entsprechend viel und angeregt wird über EA SPORTS FC, den FIFA-23-Nachfolger, diskutiert. Dabei immer wieder im Fokus: Das Release-Datum und Cover.

Leaks erwarten Herbst-Release

Wann EA SPORTS FC erscheinen soll, will nun "FUT Sheriff", einer der größten und treffsichersten Leak-Accounts der FIFA-Szene, in Erfahrung gebracht haben - und widerspricht dabei anderen Leakern. Denn nicht etwa im August soll das Spiel erscheinen, sondern erst im September. Genauer gesagt am 22. September (Early Access) und 29. September (Komplettrelease). Damit würde sich EA SPORTS am Erscheinungsdatum von FIFA 23 orientieren. Dies wurde am 27. September 2022 veröffentlicht.

Folgt Haaland auf Mbappé?

Wo sich in Sachen Release also Konstanz andeutet, schickt sich das Cover indes an, eine wahre Ära zu beenden - zumindest laut "FUT Sheriff". Denn nicht etwa PSG-Star Kylian Mbappé, der die letzten drei Jahre Aufmacher der Spielereihe war, könnte zu sehen sein. Stattdessen solle Manchester Citys Erling Haaland den Zuschlag erhalten. Es wäre das Cover-Debüt des Norwegers, der sich diese Auszeichnung in seiner ersten Saison für die Skyblues wahrlich verdient hätte. Schließlich brach er in der Spielzeit mit 36 Toren in 35 Spielen prompt den Torrekord der Premier League.

Noch sind diese Spekulationen aber mit Vorsicht zu genießen. Schließlich steht eine offizielle Bestätigung von EA SPORTS aus. Möglicherweise gibt es aber bereits nächste Woche Informationen von Seiten des Entwicklers. Am 13. und 14. Juli steigt in Amsterdam ein großes Event zu EA SPORTS FC, bei dem kicker eSport natürlich vor Ort sein und berichten wird.