EA SPORTS Cup: FOKUS-Bezwinger sichert sich den Titel

Bei der ersten Ausgabe des EA SPORTS Cup konnten die beiden Sieger aus den deutschen Duellen ins Finale einziehen. Eine Teilnahme am FIFAe Club World Cup ist ihnen damit sicher. Wer die Tickets gelöst hat, lest ihr hier.

Sieger des ersten EA SPORTS Cup. FIFA via Getty Images

Gespielt wurden am Donnerstag die Halbfinals und das Finale. Den Anfang im Halbfinale machte das Fnatic-Duo Diogo Mendes und Donovan 'Tekkz' Hunt, die am Dienstag mühelos gegen RB Leipzig gewannen. Auch gegen Complexity Gaming wollte Fnatic früh für klare Verhältnisse sorgen: 3:0 hieß es bereits nach 90 Ingame Minuten.

Entsprechend agierte der RB-Bezwinger im Rückspiel auf Konter. Zwar hatte Complexity viel Ballbesitz, die kompakten Reihen des Gegners konnten sie aber nur selten überspielen.

Gelang dies, scheiterten sie entweder am Torhüter oder an einem Verteidiger. Da auch Fnatic seine Konter nicht ausspielten, trennten sich beide torlos mit 0:0. Ein Ergebnis, dass Hunt und Mendes zum Weiterkommen ins Finale reichte. Damit bereits sicher: Eine Teilnahme am FIFAe Club World Cup 2023.

Dramatik im Elfmeterschießen

Ein Ticket, dass sich TG.NIP, die im Viertelfinale äußert knapp den FOKUS Clan bezwangen, und Team FUTWIZ noch sichern wollten. Vorweggeschickt: Es wurde spannend. Beide Teams schenkten sich über 180 Ingame-Minuten nichts.

Gingen Ethan 'EthxnH' Higgins und Jacob 'NiKSNEB' Benskin mit einer 1:0 Führung für Team FUTWIZ ins Rückspiel, glichen Olle 'Ollelito' Arbin und Levi de Weerd für TG.NIP in der zweiten Begegnung aus.

Da auch in der Verlängerung kein Sieger gefunden wurde, musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Den ersten Schuss setzte TG.NIP direkt in den Sand. Zwar hart, aber mittig geschossen, blieb der gegnerische Keeper stehen und parierte den Abschluss. Frech legte das Team FUTWIZ vor: Ein Panenka in die Mitte.

Deutlich platzierter war der zweite Elfmeter von TG.NIP, aber auch der Gegner hatte das richtige Näschen. Erneut wuchtig, dieses Mal ins rechte obere Eck geschossen, machte sich der Torhüter lang und wehrte ab. Eine gute Ausgangsposition für Team FUTWIZ.

Comeback im allerletzten Moment

Das Blatt sollte sich aber wenden. Zunächst parierte TG.NIP und hielt sich damit im Rennen. Nach einer Reihe von verwandelten Schüssen brachte der vierte Versuch den Ausgleich, als Team FUTWIZ am Torhüter scheiterte.

Entsprechend gingen beide Teams mit einem Gleichstand in den letzten, fünften Anlauf. TG.NIP verwandelte abermals wuchtig ins obere Eck - der Druck lag somit auf Higgins und Benskin. Früh entschieden sich Arbin und de Weerd für eine Ecke, bewegten den Torhüter nach links.

Eine aus ihrer Sicht goldrichtige Entscheidung - genau dahin schoss ihr Gegenspieler. Es folgte auf der einen Seite lautstarker Jubel, Higgins und Benskin blieben auf der anderen Seite regungslos sitzen.

Klare Angelegenheit nach einer Stunde Ingame

Ein furioses Comeback im Elfmeterschießen, dass 'Ollelito' und de Weerd für das Finale Aufwind gab. Zwar konnte Fnatic im Hinspiel knapp eine Stunde Ingame mithalten, zog TG.NIP beim Zwischenstand von 1:1 davon. Zwei Tore brachten sie in eine gute Ausgangslage für das erneute Aufeinandertreffen.

Eventuell aus des Gegners Fehler im vorherigen Elfmeterschießen gelernt, brachten sie diesen Vorsprung über die Runden. Zwei Tore ihrerseits stellten das Gesamtergebnis von 5:1 zu Gunsten von Olle 'Ollelito' Arbin und Levi de Weerd. Damit gewannen sie nicht nur den Cup und 50.000 US Dollar Preisgeld, sie sicherten sich auch ein Ticket für den FIFAe Club World Cup. 35.000 US Dollar gingen an Fnatic - ebenfalls eine Teilnahme am FIFAe Club World Cup.

Viele deutsche Teams bei den Qualifikationsrunden

Freilich war der EA SPORTS Cup der schnellste Weg, sich einen Platz bei der Klub-WM zu sichern. Der "herkömmliche" Pfad führt über die Qualifikationsrunden der Global Club Series. Dort stehen am 1. beziehungsweise 2. Februar die Online-Qualifiers an - in der Europe-Central-West-Zone mit reichlich deutscher Beteiligung.

In Division eins kommt es zum Ruhrpott-Derby zwischen Schalke und Bochum, Köln trifft auf Basel, Gladbach auf NEO. In der zweiten Division muss Rostock gegen Team BDS ran, IQONIC gegen den FOKUS Clan, Borussia Dortmund gegen Nantes und Mainz 05 gegen Olympique Lyon.

Den Abschluss in Division drei bilden Hannover 96, der VfL Wolfsburg und Darmstadt 98 sowie der FC Augsburg. Die beiden letztgenannten spielen gegeneinander, Hannover 96 bekommt es mit NEO Blue zu tun, die Wölfe mit 4 gamer.