FGS-Auftakt: 'Umut' unterliegt 'Tekkz' knapp im Viertelfinale

Drama für die Deutschen: Beim ersten Qualifier der FIFA Global Series war auch Titelverteidiger Umut 'Umut' Gültekin mit von der Partie und räumte seine Kollegen vom Feld. Gewonnen hat dennoch ein anderer.

Groß war das Teilnehmerfeld des ersten von fünf Qualifikations-Events der FIFA Global Series (FGS). Insgesamt waren am Wochenende über 400 Spieler angetreten, um Preisgeld und die begehrten FGS-Punkte einzusacken. Mit denen qualifizieren sie sich für die Play-offs des FIFAe World Cup. Mit dabei waren auch einige prominente deutsche Vertreter, allen voran der amtierende Weltmeister Umut 'Umut' Gültekin.

Zwei deutsche Duelle gehen an den Weltmeister

Mit sechs zu zwei Siegen die Swiss Round beendet, folgten aus deutscher Sicht einige unglückliche Konstellationen. So musste Gültekin zunächst gegen Levy Finn 'levyfinn' Rieck von Hansa Rostock antreten, den er über zwei Partien insgesamt mit 6:4 schlagen konnte. Im Achtelfinale der K.-o.-Phase wartete dann auch noch Kamal 'FCSP_Kamal' Kamboj auf den Leipziger. Wieder ging 'Umut' als Sieger aus dem deutschen Duell, 7:3 hieß es nach zwei Partien.

Im Viertelfinale war dann jedoch Schluss. Gegen den Fnatic-Star Donovan 'Tekkz' Hunt lieferten sich beide Topspieler ein wahres Offensivspektakel, in dem der Engländer schlussendlich mit 7:4 die Nase vorn hatte. Gültekin musste sich somit mit 1.500 US-Dollar Preisgeld und 150 FGS-Punkten begnügen, startete aber dennoch solide in die Mission Titelverteidigung. "Top Acht im ersten Qualifier. Gute Punkte für die Play-offs", fasste er sein Abschneiden auf Twitter zusammen, hielt aber nicht damit hinter dem Berg, dass er dennoch etwas enttäuscht war: "Ich will einmal so einen Qualifier gewinnen."

'DullenMIKE' und 'BeneCR7x' verpassen die K.-o.-Runde

Enttäuschung herrschte derweil bei Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen und Benedikt 'BeneCR7x' Bauer vor. Die beiden FeWC-Teilnehmer des vergangenen Jahres schafften es nicht über die Swiss Round hinaus. "5:1 zu 5:3, aber das Wichtigste ist, dass man Spaß hat", kommentierte Neuhausen sein Ausscheiden nach einer ganz bitteren Pleite im letzten Spiel auf den sozialen Medien. Er hatte nach dem Stand von 5:1 seine letzten beiden Spiele verloren. Bauer gab sich indes etwas analytischer: "Ich konnte einige Schlüsse aus dem Turnier ziehen", so der 'DullenMIKE'-Nachfolger bei NEO.

Der ganz große Wurf beim ersten Qualifier der FIFA Global Series gelang Ethan 'EthxnH' Higgins. Der FUTWIZ-Akteur hatte nach 6:2 in der Swiss Round zu einem Triumphzug angesetzt, der kaum dramatischer hätte verlaufen können. Gegen den Frankfurter Antonio 'AntonioRadelja' Radelja mit 8:5 ins Achtelfinale eingezogen, folgte eine Nervenschlacht nach der anderen. 7:6 hieß es gegen den Spanier Ander 'Neat' Tobal, 5:4 setzte der Brite sich anschließend gegen Diogo 'Tuga810' Pombo, seines Zeichens amtierender FIFAe Club World Champion, durch.

'EthxnH' schlägt den Vize-Weltmeister

Im Halbfinale bewies Higgins dann bei einem 7:6 erneut Abgeklärtheit und schmiss mit Adrian 'AdriCifuentes' Cifuentes den zweiten Spanier aus dem Turnier. Das Finale gegen "Iceman" Nicolas 'Nicolas99FC' Villalba, eChampions-League-Sieger und zweimaliger Vize-Weltmeister, war perfekt - und 'EthxnH' zeigte ein letztes Mal Nerven wie Drahtseile. Zwei heiß umkämpfte Spiele zog Higgins trotz einer 3:4-Niederlage im Rückspiel schlussendlich mit insgesamt 7:6 auf seine Seite und verbuchte damit ein Preisgeld von 15.000 US-Dollar und 400 FGS-Punkte.

Für 'EthxnH' eine kleine Befreiung: "Es fühlt sich umwerfend an, nach all den Rückschlägen endlich etwas gewonnen zu haben. Danke allen für die Unterstützung." Es war nach dem dritten Platz bei der eChampions League 2021 und dem Halbfinal-Aus in der ePremier League 2022 der erste große Turniergewinn des Engländers.

Noch ist das Rennen um die Play-off-Plätze aber komplett offen. Vier weitere Qualifier stehen in Europa noch auf dem Plan, bei denen FGS-Punkte gesammelt werden können. Das nächste Event findet am 11. und 12. Februar statt.