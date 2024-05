Doppelpack Freigang: Frankfurts Frauen sichern sich Platz in CL-Quali

Die Frauen von Eintracht-Frauen haben am vorletzten Spieltag die Champions-League-Qualifikation perfekt gemacht. Im Montagabendspiel setzten sich die Adlerträgerinnen mit 4:2 gegen den SC Freiburg durch.

Bei der Eintracht stelle Trainer Niko Arnautis nach dem 3:1-Erfolg in Hoffenheim nahezu dieselbe Elf auf. Einzig die kurzfristig erkrankte Anyomi musste weichen, dafür begann Chiba.

Auf der anderen Seite nahm Theresa Merk nach dem 0:1 gegen Essen drei Wechsel vor. Anstelle von Gudorf, Steuerwald (Gelbsperre) und Kolb begannen Steinert, Stegemann und Zicai.

Freigang und Chiba drehen Partie

Bereits früh im Spiel mussten die Frankfurterinnen einen Rückschlag hinnehmen. Kayikci drehte einen Freistoß um die schwach gestellte Mauer herum und traf mithilfe des Innenpfostens zur frühen Führung (6.).

Die Gastgeberinnen waren in der Folge jedoch die tonangebende Mannschaft. Nach 16 Minuten gelang Freigang per Kopf nach einer Ecke der Ausgleich. Freiburg schaffte kaum Entlastung, hatte durch Campbell jedoch die nächste große Chance des Spiels (33.).

Im Gegenzug kassierte der SCF dann den Gegentreffer: Erneut war eine Ecke ausschlaggebend. Chiba ließ Borggräfe im Tor der Gäste keine Abwehrchance (34.). Frankfurt musste sich vor den Standards von Kayikci in Acht nehmen - in Minute 42 traf sie jedoch nur die Latte. So ging es mit einer letztlich verdienten Führung für die Eintracht in die Pause.

Frankfurt hat die CL-Quali sicher

Auch nach der Pause ging die erste dicke Chance auf das Konto der Gäste aus dem Breisgau, doch Johanning parierte gegen Schasching (48.). Was die Freiburgerinnen verpassten, machte Frankfurt besser: Sechs Minuten später schnürte Freigang nach Vorlage von Hanshaw den Doppelpack (54.). In der Folge blieben die großen Gelegenheiten aus, weil die Gastgeberinnen den Ball laufen ließen. Erst Reuteler entfachte wieder Gefahr vor dem gegnerischen Tor (76.).

Dafür bot die Schlussphase noch einiges an Toraktionen. Erst ließ Prasnikar gleich zweimal das 4:1 aus (81., 83.), was dann allerdings Reuteler in ihrem 100. Bundesliga-Spiel gelang (85.). Den Frankfurterinnen war es so möglich, die Spielerinnen noch einmal einzuwechseln, die den Verein am Ende der Saison verlassen werden.

Quasi mit dem Schlusspfiff betrieben die Freiurgerinnen durch Schasching dann noch ein wenig Ergebniskosmetik. Es blieb beim 4:2-Heimerfolg der Eintracht, die als Tabellendritter so bereits am vorletzten Spieltag die Champions-League-Qualifikation sicher hat. Freiburg dagegen geht zum fünften Mal in Serie als Verlierer vom Platz.