Club-Abstieg besiegelt: Dominanter FC Bayern triumphiert im letzten Heimspiel

Nach der Niederlage im DFB-Pokal-Finale haben sich die Frauen des FC Bayern angemessen von ihren Fans verabschiedet. Im letzten Liga-Heimspiel besiegelte der Deutsche Meister zudem den Abstieg des 1. FC Nürnberg.

Die Münchnerinnen, seit vergangenem Wochenende vorzeitig Deutscher Meister, begannen nach dem 0:2 im DFB-Pokal-Finale gegen Wolfsburg mit fünf Startelf-Wechseln. Anstelle von Gwinn, Eriksson, Naschenweng, Damnjanovic und Schüller (alle Bank) entschied sich Coach Alexander Straus für Hansen, Sembrant, Bayings, Lohmann und Simon, die ihr Startelf-Comeback nach zehn Monaten feierte.

Die Gäste aus Nürnberg gingen am FC Bayern Campus derweil mit dem Ziel ins Spiel, den drohenden Abstieg doch noch einmal zu vertagen. Dieser vage Traum der klar unterlegenen Club-Frauen, die zuletzt dreimal in Folge verloren hatten, sollte allerdings bereits nach wenigen Minuten platzen.

Harder-Hattrick nach 18 Minuten

Fünf Minuten dauerte es, ehe Harder ihren ersten Treffer an diesem Sonntagnachmittag erzielen konnte. Mit einem Steckpass fand Bayings die Lücke in Nürnbergs Defensive, in die Harder einlief, sich gegen Guttenberger behauptete und souverän zum 1:0 einschob.

Dass sich die Dänin für das letzte Heimspiel in dieser Saison einiges vorgenommen hatte, stellte sie nur wenig später erneut unter Beweis. In der 13. Minute musste Harder nach Bühls uneigennütziger Vorlage nur noch einschieben, kurz darauf köpfte sie den Ball nach Flanke von Bühl platziert in die Maschen (18.).

Weitere Treffer folgten bis zur Pause nicht, die Gastgeberinnen waren jedoch weiterhin klar spielbestimmend. Mit einem Drei-Tore-Rückstand startete der Club folglich in den zweiten Abschnitt - und fand zumindest defensiv zu größerer Stabilität.

Schüller trifft zum Endstand - FCN verabschiedet sich

Nachdem Lohmann kurz nach dem Wiederanpfiff am rechten Pfosten scheiterte, fuhren die dominanten Münchnerinnen einen Gang runter, ohne dabei nachlässig zu werden.

Ganz verschont blieben die Nürnbergerinnen jedoch auch im zweiten Abschnitt nicht, denn die eingewechselte Schüller legte in der 78. Minute per Kopf den vierten FCB-Treffer nach.

Für den perfekten Abschluss aus Sicht des Deutschen Meisters sorgte im Anschluss eine weitere Einwechslung. Ersatztorhüterin Nayler, deren Vertrag zum Saisonende ausläuft, ersetzte in den Schlussminuten Stammkeeperin Grohs (81.).

Ein Torerfolg war den FCN-Frauen vor ausverkauftem Publikum nicht mehr vergönnt, sodass der Abstieg endgültig Realität wurde. Am letzten Spieltag der Frauen-Bundesliga sind die Bayern am Pfingstmontag (15.30 Uhr) bei der TSG Hoffenheim gefordert. Der Club empfängt zur gleichen Zeit Mitabsteiger MSV Duisburg.