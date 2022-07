'DullenMIKE' qualifiziert sich für FIFAe World Cup

Die ersten Tickets zum FIFAe World Cup 2022 sind ausgestellt. Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen konnte sich eins ergattern. Berkay 'BerkayLion' Demirci scheiterte dagegen knapp.

Sowohl für Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen als auch Berkay 'BerkayLion' Demirci begann der Auftakt in die Gruppenphase suboptimal. Beide verloren im Double Elimination - zwei Niederlagen bedeuten das Aus - ihre erste Begegnung.

Neuhausen ließ sich wie in den Play-offs auch davon nicht aus dem Konzept bringen. Im Loser Bracket schlug er Dylan 'KeturDylo' Gozuacik mit 8:4 nach Hin- und Rückspiel, deutlich knapper wurde es im Entscheidungsspiel. Dort sicherte sich der Deutsche Einzelmeister durch ein 3:2 gegen Felipe 'Barreto' Barreto das Ticket nach Kopenhagen. "World Cup, here we go", twitterte er - mit einem Herz und betenden Händen verziert.

'BerkayLion' dramatisch - 'Ollelito' auf den letzten Drücker

Gebrochene Herzen gab es bei 'BerkayLion'. Auch er konnte zwar die erste Niederlage wettmachen, musste aber im Entscheidungsspiel wieder einem Rückstand hinterherlaufen. Gegen Emre Yilmaz lag er im Hinspiel mit zwei Toren im zurück (2:4), kämpfte sich aber in den zweiten 90 Minuten ins Elfmeterschießen. Dort hatte er schließlich mit 2:4 das Nachsehen. "Elfmeterschießen um WM verloren", schrieb er mit drei gebrochenen Herzen dahinter über den Kurznachrichtendienst.

"WORLD CUP BABYYYYYYYY" hieß es wiederum auf dem Account von Olle 'Ollelito' Arbin. Der Schwede musste wie die beiden Deutschen den Weg über das Loser Bracket nehmen. Im Entscheidungsspiel des Winner Brackets unterlag er noch knapp im Entscheidungsspiel gegen 'TeamHaji'. In jenem des Loser Brackets war es nicht weniger knapp - dieses Mal aber zu Gunsten des FUT-Champions-Cup-3-Siegers. 2:1 hieß es gegen den Rumänen Cosmin 'Cosmin' Petrescu.

Morgen geht es in der dritten und vierten Gruppe für Umut 'Umut' Gültekin, Levy Finn 'levyfinn' Rieck und Benedikt 'BeneCR7' Bauer um das Flugticket zum FIFAe World Cup.