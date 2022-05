"Macher" und "König": 'BerkayLion' triumphiert im letzten FGS-Qualifier

Berkay 'BerkayLion' Demirci hat am Dienstag den letzten FGS-Qualifier der Saison gewonnen und Anerkennung von einigen der großen Namen der Szene geerntet.

Ein junger Bremer spielt sich in FIFA 22 immer weiter in den Vordergrund: 'BerkayLion' stieg zur Rückrunde der VBL Club Championship in den Werder-Profikader auf, in der eChampions League verpasste er nur knapp den Sprung ins große Finale. Sein vorläufiges Highlight aber feierte Demirci am Dienstag.

'BerkayLion' setzte sich im vierten und letzten FGS-Qualifier der Saison in der Zone Osteuropa durch. Im Finale schlug er den Italiener 'tennents1996' mit 3:2. Zuvor hatte sein Weg zum Titel unter anderen über Razvan 'RvPLegend10' Puiu (4:3) und Landsmann Lukas 'Sakul' Vonderheide (5:2) geführt.

Deutsches Duo mit sieben Schweizer Siegen

Schon im Schweizer System am Montag wusste 'BerkayLion' zu überzeugen - er sicherte sich mit sechs Siegen ein Freilos zu Beginn der K.o.-Phase. Besser abgeschnitten hatten mit glatten sieben Erfolgen nur die Deutschen Umut 'Umut' Gültekin von RB Leipzig und Furkan 'FurkyPlayz' Kayacik von Bayer 04 Leverkusen.

Die beiden Dominatoren des ersten Turniertags mussten im Single-Elimination-Bracket jedoch schnell die Segel streichen: 'Umut' unterlag Simone 'KING_CARMELO58' Carmelo mit 2:8, 'FurkyPlayz' verlor mit 0:4 gegen 'KTzn_91'. Deutlich erfolgreicher schloss Joe 'JH7' Hellmann von IQONIC ab, der ins Halbfinale eingezogen war.

'Umut' & Co. gratulieren überschwänglich

Der umjubelte Sieger aber war 'BerkayLion', der in den sozialen Netzwerken mit Glückwünschen überhäuft wurde. Als "Macher", "König", "der Beste" oder "GOAT" wurde Demirci etwa von 'Umut', Deniel 'Denii_10' Mutic, Marc 'Marc_ldw23' Landwehr oder Aymane 'Aymane' Mokallik überschwänglich gefeiert.

Kamal 'FCSP_Kamal' Kamboj und 'JH7' stimmten mit Kronen und Löwen in den preisenden Chor ein, 'BerkayLion' hatte die deutsche FIFA-Szene auf seiner Seite. Der 17-Jährige zieht somit auch in die Play-offs der FGS ein, die den Weg zum FIFAe World Cup 2022 als erstem Highlight der FIFAe Finals im Juli ebnen.

"Das Gefühl gerade ist unbeschreiblich"

"Das Gefühl gerade ist unbeschreiblich", wird 'BerkayLion' auf der Werder-Homepage zitiert. "Ich habe mit 17 Jahren in meiner ersten professionellen FIFA-Saison mein erstes großes Turnier gewonnen, mich für die Play-offs qualifiziert und Preisgeld verdient." Bei besagtem Preisgeld handelt es sich um 10.000 US-Dollar.

"Vorher habe ich mir zwar durchaus Chancen ausgerechnet, den Qualifier zu gewinnen. Aber dass es dann wirklich so überragend gut läuft, damit hätte ich nicht gerechnet. So ganz realisiert habe ich das alles noch nicht", schließt Demirci.