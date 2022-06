VBL: 'levyfinn' ist "Newcomer of the Season"

Der Dritte des VBL Grand Finals ist jetzt auch offiziell der Newcomer der Saison. Im Voting setzte sich der Rostocker Levy Finn 'levyfinn' Rieck gegen starke Konkurrenz durch.

20 Siege, acht Unentschieden und nur zwei Niederlagen - Levy Finn 'levyfinn' Rieck ist Nord-West-Meister in der VBL CC geworden. Mit seinen Klub Hansa Rostock hatte er entscheidenden Anteil am Gewinn der Meisterschaft.

Erst im Halbfinale des virtuellen Bundesliga-Finals in der Straßenkicker Base in Köln war Schluss für den Überraschungs-Klub der Saison. Zudem dribbelte sich Rieck - Verbindungsproblemen zum Trotz - durch die Play-offs zum VBL Grand-Final um die deutsche FIFA-Einzelmeisterschaft.

Auch dort spielte er an beiden Tagen einfach seinen Stiefel - mit 4:0 Siegen ging es für ihn direkt in die K.o.-Phase.

'levyfinn' krönt Saison als drittbester deutscher FIFA-Spieler

Erst im Konsolenfinale auf der Xbox zog 'levyfinn' gegen den späteren Deutschen Meister Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen den Kürzeren. Am Ende wurde er Dritter und erhielt damit ein Ticket für die FIFAe World Cup Play-offs in London.

Noch vor dem Konsolen-Finale gegen Neuhausen wurde der Hansa-Spieler live im Stream als bevestor Newcomer of the Season ausgezeichnet. Stimmberechtigt war sowohl die Community als auch eine Jury aus den Virtual Bundesliga-Kommentatoren Moritz Ladwig, Florian Hauser und Niklas Nörenberg.

Starke Konkurrenz

Damit setzt sich Rieck gegen starke Konkurrenz durch. Ebenfalls nominiert war Kamal 'fcsp_Kamal' Kamboj, der mit St. Pauli sowohl Vizemeister als auch DFB-ePokal-Sieger wurde, jedoch im VBL Grand Final bereits in der Swiss Round ausschied.

Ein weiterer Nominierter war Jamie 'SVW_Chaser' Bartel. Der Bremer eACADEMY-Spieler musste sich im Grand Final zwar nur 'levyfinn' im Spiel um Platz drei geschlagen geben, gehörte jedoch nicht zum Stammaufgebot Werders während der Club-Championship-Saison.

Außerdem nominiert waren VBL Grand Final Teilnehmer Haci Umut 'HaciGS_1905__' Saracoglu und der Ingolstädter Thomas 'xThomas_om' Ostermeier.

Mit der Auszeichnung zum Newcomer of the Saison gewährt bevestor Levy Finn Rieck ein Depot-Startguthaben in Höhe von 500 Euro. Auf die Frage, ob er sich bereits mit Investments beschäftigt habe, antwortete der 20-jährige Rostocker uns trocken: "Nein, bisher nicht. Es ist dann jetzt an der Zeit."