Düsseldorf und Prib gehen getrennte Wege

Die gemeinsame Zeit von Fortuna Düsseldorf und Edgar Prib endet Ende Juni. Der am Saisonende auslaufende Vertrag des Mittelfeldspieler wird nicht verlängert.

Bereits im Rahmen des letzten Heimspiels gegen Darmstadt 98 (2:1) waren mit Florian Hartherz, Thomas Pledl, Robert Bozenik, Leonardo Koutris und Kai Eisele fünf Fortuna-Spieler offiziell verabschiedet worden. Am Montagvormittag gaben die Düsseldorfer bekannt, dass auch Edgar Prib am Saisonende den Verein verlassen wird.

Der Mittelfeldspieler kam kurz nach Saisonbeginn 2020/21 von Hannover 96 zu den Flingeranern. Insgesamt kam der Routinier für F95 auf 43 Einsätze in der 2. Liga, hinzu kommen noch zwei Partien im DFB-Pokal. Der 32-Jährige, der bereits in Hannover von schweren Verletzungen immer wieder zurückgeworfen worden war, hatte auch während seiner Zeit am Rhein immer wieder mit Zwangspausen zu kämpfen. Gleich nach seiner Ankunft zog er sich einen Muskelfaserriss zu, zu Beginn des Jahres 2022 musste er wegen einer Infektion mit dem Coronavirus in Quarantäne, anschließend machten ihm Rückenprobleme zu schaffen. Da sein Vertrag am Saisonende ausläuft, könnte er von anderen Vereinen ab 1. Juli ohne Ablöse unter Vertrag genommen werden.

Gespräche mit Spieler-Quartett

Wie die Fortunen weiter bekanntgaben, befinden sich die Düsseldorfer in Gesprächen mit Adam Bodzek, Marcel Sobottka, Raphael Wolf sowie den bisher von den Queens Park Rangers ausgeliehenen Jordy de Wijs.