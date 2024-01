Düsseldorf holt Rossmann ablösefrei vom KSC

Fortuna Düsseldorf holt zur kommenden Saison 2024/25 Tim Rossmann vom Karlsruher SC. Das gaben die Rheinländer am Donnerstag bekannt. Der Offensivspieler wechselt ablösefrei zu F95.

Rossmann wechselte 2019 aus Bissingen zu den Badenern, für die er bis dato 18 Zweiliga-Spiele absolvierte. Sein letztes Pflichtspiel bestritt der 20-Jährige Ende August 2023, seitdem fehlte Rossmann verletzt - zuletzt aufgrund zweier Hüftoperationen.

Freis: "Finden die Entscheidung sehr schade"

Beim KSC bedauert man den Abgang des Talents: "Unser Ziel war es, den Vertrag mit Tim frühzeitig zu verlängern, obwohl wir durch seine Verletzung nicht wussten, wann er wieder komplett schmerzfrei einsatzfähig sein wird. Wir finden die Entscheidung von Tim sehr schade, können und müssen sie jedoch akzeptieren", bedauerte Sebastian Freis, der Bereichsleiter Sport der Karlsruher, in einer Mitteilung den Abgang.

In Düsseldorf freut man sich derweil über den Zugang des in der Offensive vielseitig einsetzbaren Akteurs. "Wir hatten uns bereits im vergangenen Sommer sehr darum bemüht, Tim zu verpflichten", sagte Klaus Allofs. "Der KSC wollte ihn zu diesem Zeitpunkt aber nicht abgeben. Wir sind sehr froh, dass wir nun ein großes Talent schon zu diesem frühen Zeitpunkt für die nächste Saison von der Fortuna überzeugen konnten", so der Sportvorstand der Düsseldorfer weiter.

Rossmann: "Sehr gute Gespräche"

Rossmann selbst führt "sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen der Fortuna, die sich sehr um mich bemüht haben" als Gründe für seine Entscheidung für den Vereinswechsel an. Über die Vertragslaufzeit des Spielers ab 1. Juli 2024 in Düsseldorf machten die Beteiligten keine Angaben.