Duell der Notenbesten fällt aus: Wen Gikiewicz und Kamada toppen

Am Samstag treffen in Augsburg die Klubs der beiden notenbesten Spieler dieser Bundesliga-Saison aufeinander. Beide eint, dass ihre Zukunft ungewiss ist.

Augsburg gegen Frankfurt ist weder das tabellarische noch das terminliche Topspiel des 13. Bundesliga-Spieltags, und doch ist es in gewisser Weise das Duell der Besten: In ihren Kadern stehen die beiden notenbesten Spieler der bisherigen Spielzeit. Das direkte Aufeinandertreffen fällt am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) allerdings aus: Während FCA-Keeper Rafal Gikiewicz nach seinem Pferdekuss und vier verpassten Spieltagen vor dem Comeback steht, muss Eintracht-Offensivmann Daichi Kamada erkrankt passen.

Gikiewicz kommt nach acht Einsätzen ebenso auf einen kicker-Notenschnitt von 2,44 wie Kamada, der nur am ersten Spieltag von Trainer Oliver Glasner nicht eingesetzt worden war.

Beide Spieler leisteten sich bisher erst einen Ausrutscher: Gikiewicz erhielt beim Augsburger Auftaktspiel gegen Freiburg (0:4) die kicker-Note 5, Kamada am sechsten Spieltag beim 0:1 zuhause gegen Wolfsburg. Während der Japaner schon sieben Tore und vier Assists vorzuweisen hat, spielte Gikiewicz zwar "erst" dreimal zu null, rettete seiner Mannschaft aber mit seinen Paraden schon einige Punkte.

Kobel ist derzeit Dritter im Ranking

Mit ihrem Notenschnitt toppen die beiden nach knapp einem Drittel der Saison BVB-Keeper Gregor Kobel (2,56), Kamadas Teamkollegen Randal Kolo Muani (2,59), Bayern-Urgestein Thomas Müller (2,64) und Gladbachs Schlussmann Yann Sommer (2,65) knapp. Zum selben Zeitpunkt der Vorsaison hatte Erling Haaland (2,33) das Ranking vor Yussuf Poulsen und Robert Lewandowski (beide 2,50) angeführt.

Was Gikiewicz und Kamada außerdem eint: Beide wissen noch nicht, ob sie in der neuen Saison noch für ihren jetzigen Arbeitgeber auflaufen werden. Ihre Verträge laufen aus, wobei Gikiewicz' Arbeitspapier eine Option enthalten soll, wonach es sich bei einer bestimmten Anzahl an Einsätzen um ein weiteres Jahr verlängert.

Der Pole, dessen Status als Nummer 1 beim FCA zu Saisonbeginn noch zur Disposition gestanden hatte, hatte unlängst betont, "nicht bis April oder Mai" warten zu wollen, um zu erfahren, ob weiterhin mit ihm geplant werde. Zuvor hatte Manager Stefan Reuter erklärt, "zu gegebener Zeit" Gespräche über Gikiewicz' Zukunft führen zu wollen.

Lässt sich Kamada zu einer Vertragsverlängerung bewegen?

Kamada, mit 26 Jahren neun Jahre jünger als der FCA-Keeper, hat sich durch seine jüngste Entwicklung für noch größere Klubs als den amtierenden Europa-League-Sieger und Champions-League-Achtelfinalisten interessant gemacht. Die Frankfurter Verantwortlichen arbeiten fieberhaft daran, den Nationalspieler - der bei der WM zum Auftakt auf Deutschland treffen wird - langfristig an sich zu binden.

Ihr Trumpf sind die neuen Dimensionen, in die der Klub zuletzt vorgestoßen ist, aber auch einige mahnende Beispiele von Spielern, die der Eintracht auf der Suche nach dem "nächsten Schritt" zuletzt den Rücken gekehrt haben, bei ihren neuen Klubs jedoch nicht glücklich wurden.

Doch selbst wenn Kamada die Eintracht im Sommer ablösefrei verlassen sollte, würde er ganz sicher nicht als Verlustgeschäft verbucht werden. Als er 2017 von Sagan Tosu gekommen war, hatte er nur rund zwei Millionen Euro Ablöse gekostet. Das Wagnis seiner Verpflichtung hat sich inzwischen längst ausgezahlt - sein gegenwärtiger kicker-Notenschnitt ist nur ein Beleg dafür. Am 13. Spieltag wird er sich schon mal nicht verschlechtern.