Dudziak: Wettlauf gegen die Zeit

Schon nach 20 Minuten musste Jeremy Dudziak beim 1:4 in München mit einer Hüftverletzung ausgewechselt werden. Nun scheint sich die Hoffnung von Trainer Stefan Leitl zu erfüllen, dass dem Mittelfeldspieler kein längerer Ausfall droht.

Ob der frühere HSVer am Samstag gegen den 1. FC Köln mitwirken kann, könnte jedoch zum Wettlauf gegen die Zeit werden. Am Dienstag fehlte Dudziak im Training, am Mittwochnachmittag sollte er je nach Befindlichkeit eine individuelle Einheit einstreuen. Dadurch könnte er im besten Fall ab Donnerstag mit dem Team trainieren und am Samstag zur Verfügung stehen. Dudziaks Einsatz wäre wichtig, hat sich der Sommer-Neuzugang doch zuletzt immer mehr zum Leistungsträger aufgeschwungen und zum Beispiel beim 2:1-Sieg gegen Mainz mit einem Tor und einem Assist geglänzt.

Leitl hat mehrere Optionen

Sollte Dudziak nicht spielen können, bleiben Leitl mehrere Optionen. Die einfachste wäre, ihn durch Havard Nielsen positionsgetreu auf der Zehn zu ersetzen, wie bereits in München geschehen. Allerdings stand der Norweger zuletzt selten in der Startelf, brachte der Trainer mit ihm als Einwechselspieler lieber frische Energie von der Bank. Tobias Raschl wäre eine weitere Möglichkeit. Der Winter-Neuzugang von Borussia Dortmund blieb nach seinem Joker-Debüt in Wolfsburg zuletzt zweimal über die volle Spielzeit auf der Bank. Dies war einerseits den Spielverläufen geschuldet, andererseits den ordentlichen Leistungen der anderen Mittelfeldspieler. Leitl hält viel von Raschl, der auch als Achter auflaufen könnte, Timothy Tillman würde in diesem Szenario eine Position nach vorne auf die Zehn rücken. Die dritte Alternative heißt Julian Green, der als Leistungsträger im Aufstiegsjahr bislang auf eine enttäuschende Saison zurückblickt, in München zuletzt eingewechselt wurde.